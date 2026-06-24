Đổ xô săn vé concert Thanh xuân vì có Võ Hạ Trâm

TPO - Võ Hạ Trâm là hình mẫu tiêu biểu của việc nhạc nào cũng có thể hát và sân khấu nào cũng tỏa sáng. Nữ ca sĩ sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và cảm xúc ở concert Thanh xuân.

Võ Hạ Trâm đã thành công trong việc xây dựng hình tượng ca sĩ có chuyên môn vững vàng, hát live tốt và sạch sẽ đời tư. Không phải ngẫu nhiên mà nữ ca sĩ là cái tên được chọn cho một loạt sự kiện âm nhạc quan trọng: Từ những chương trình nghệ thuật chính luận tầm cỡ quốc gia cho đến loạt concert quy mô lớn.

Hướng đến concert Thanh xuân - sự kiện âm nhạc đặc biệt do Báo Tiền Phong tổ chức, Võ Hạ Trâm là cái tên thu hút chú ý lớn. Chính sự xuất hiện của giọng ca 35 tuổi là chất xúc tác để "kéo" khán giả đổ xô tìm vé và sẵn sàng hòa mình vào không gian quy tụ hơn 20.000 khán giả ở Trường đua F1 Mỹ Đình.

Chờ đợi gì ở Võ Hạ Trâm ở concert Thanh xuân?

Báo Tiền Phong - đơn vị tổ chức Concert Thanh xuân - đưa cả "cặp bài trùng" Võ Hạ Trâm và Đông Hùng đến với chương trình đặc biệt. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ là một trong những yếu tố bảo chứng cho thành công của nhiều sự kiện âm nhạc trong 2 năm qua.

Lần này, tại concert Thanh xuân, Võ Hạ Trâm liệu có tiết mục song ca với Đông Hùng? Đây là câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra và háo hức chờ đợi ở concert diễn ra vào ngày 27/6.

Concert Thanh xuân diễn ra vào ngày 27/6.

Với riêng Võ Hạ Trâm, nữ ca sĩ sẽ mang lên sân khấu những tiết mục cá nhân được dàn dựng riêng cho concert Thanh xuân. Đó là những ca khúc đại diện cho tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và khát vọng bứt phá của tuổi trẻ - mang đúng thông điệp mà concert Thanh xuân muốn truyền tải đến khán giả nhân cột mốc trọng đại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sẽ vẫn là giọng hát Võ Hạ Trâm nặng tính chuyên môn nhưng sẽ pha trộn hài hòa giữa hàn lâm và phù hợp thị hiếu nghe nhạc của khán giả trẻ. Đông đảo khán giả đang chờ đợi chất giọng vang, sáng cùng những nốt cao bùng nổ của Võ Hạ Trâm, đưa không gian rộng lớn của Trường đua F1 Mỹ Đình thành một bản hòa ca giữa nữ ca sĩ và hàng vạn khán giả.

Tại sao Võ Hạ Trâm được yêu mến đến vậy?

Sân khấu đặc biệt ở Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là bước ngoặt đưa tên tuổi Võ Hạ Trâm đến với đông đảo khán giả: Từ lớp khán giả trẻ tuổi của thị trường nhạc Việt, cho đến tệp người nghe khó tính, đòi hỏi giọng hát live xuất sắc và cảm xúc. Kể từ dấu mốc ấy, Võ Hạ Trâm góp phần nâng tầm bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Và nữ ca sĩ thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chương trình.

Từ nhiều năm trước dấu mốc ngày 30/4/2025, Võ Hạ Trâm đã là cái tên có tiếng của thị trường nhạc Việt. Nữ ca sĩ đã chính xác trong việc vạch ra hướng đi của bản thân: Nói không với ồn ào, chiêu trò, tiến từng bước chậm mà chắc. Giọng ca quê TPHCM từng có rất nhiều cơ hội để trở thành ngôi sao của showbiz Việt, ở địa hạt âm nhạc thị trường.

Võ Hạ Trâm là cái tên quen thuộc của những chương trình lớn.

Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm thận trọng với từng cơ hội nổi tiếng đó. Cô vẫn cân bằng tốt giữa yếu tố âm nhạc giải trí và hàn lâm suốt nhiều năm.

Gần 15 năm trước, Võ Hạ Trâm từng hát chung một sân khấu với cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Nhắc lại chi tiết này để thấy cô đã hiện diện ở thị trường nhạc Việt lâu ra sao và cũng từng có sự khởi đầu rất tốt với vị thế của nữ ca sĩ có ngoại hình nổi bật, giọng hát sáng và gu âm nhạc tốt.

Võ Hạ Trâm đã từng kết hợp với rapper Wowy, trong chương trình từng "viral" mạnh trên mạng. Và Võ Hạ Trâm cũng góp mặt ở một game show thuần yếu tố giải trí như Giọng ải giọng ai. Sự khác biệt của Võ Hạ Trâm so với thế hệ ca sĩ nổi lên ở giai đoạn những năm 2010 đến từ nền tảng giọng hát tốt.

Cô từng là thủ khoa khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM. Võ Hạ Trâm duy trì làm Giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM lâu năm. Vì vậy, khi hát nhạc thuần yếu tố thị trường giải trí hay đảm nhận một ca khúc nhạc cách mạng, giọng ca sinh năm 1990 đều có thể xử lý ở mức tốt trở lên.

Võ Hạ Trâm từng gây sốt bằng một MV thống trị đường đua "trending" nhạc Việt, trước khi là gương mặt xuất hiện thường xuyên trên sóng VTV, ở đầy đủ chương trình nghệ thuật chính luận quan trọng. Từ sự cộng hưởng của 2 yếu tố này, Võ Hạ Trâm có độ nhận diện lớn ở làng nhạc Việt. Một khán giả trẻ có thói quen nghe nhạc theo thị hiếu cũng có thể hưởng ứng âm nhạc Võ Hạ Trâm. Và các khán giả khó tính hơn cũng không phải "nhăn mặt" khi nghe một ca sĩ trẻ hát nhạc hàn lâm.