Bắc Ninh dự kiến giảm hơn nửa số thôn, tổ dân phố

TPO - Bắc Ninh dự kiến giảm 1.470 thôn, tổ dân phố, tương đương hơn 51% số đơn vị hiện có. Việc sắp xếp tổ dân phố, thôn được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách..

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân. Theo phương án được xây dựng, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 2.858 thôn, tổ dân phố, gồm 1.921 thôn và 937 tổ dân phố. Trong đó có 713 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn đặc biệt khó khăn.

Qua rà soát, chỉ có 859 thôn, tổ dân phố đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, trong khi tới 1.999 đơn vị chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô.

Để tinh gọn bộ máy ở cơ sở, tỉnh dự kiến giữ nguyên 465 thôn, tổ dân phố. Trong số này có 429 đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình; 36 đơn vị còn lại tuy chưa đạt tiêu chuẩn nhưng không thể sắp xếp do nằm ở vị trí biệt lập hoặc có yếu tố đặc thù về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục, tập quán và tín ngưỡng.

Bắc Ninh dự kiến giảm 1.470 thôn, tổ dân phố.



Đáng chú ý, Bắc Ninh sẽ thực hiện sắp xếp 2.393 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 923 đơn vị. Sau sắp xếp, toàn tỉnh Bắc Ninh giảm 1.470 thôn, tổ dân phố, tương đương tỷ lệ giảm 51,43%. Như vậy, từ 2.858 đơn vị hiện nay, dự kiến Bắc Ninh sẽ còn 1.388 thôn, tổ dân phố.

Theo tính toán, việc sắp xếp này sẽ làm giảm khoảng 4.410 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố giữ nguyên hiện trạng, bộ máy hiện tại tiếp tục hoạt động bình thường.

Đối với 923 thôn, tổ dân phố được thành lập sau sắp xếp, UBND cấp xã sẽ chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để điều hành hoạt động cho đến khi tổ chức bầu cử chính thức. Thời gian hoạt động của bộ máy lâm thời không quá 6 tháng theo quy định của Chính phủ.

Bắc Ninh dự kiến giảm hơn nửa số thôn, tổ dân phố.

Các chức danh Bí thư chi bộ và Trưởng ban Công tác Mặt trận tại các thôn, tổ dân phố mới sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Đảng và Mặt trận Tổ quốc.

Về công tác bố trí nhân sự sau sắp xếp, dự kiến có 256 người hoạt động không chuyên trách được bố trí tiếp tục công tác tại thôn, tổ dân phố. Khoảng 2.167 người thuộc diện dôi dư sẽ được giải quyết chế độ, chính sách.