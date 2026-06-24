Xót xa hàng chục hecta chuối ở Đồng Nai đổ rạp sau mưa lớn

TPO - Nhiều hộ trồng chuối cho biết thiệt hại có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất và nguồn thu trong thời gian tới, nhất là đối với những diện tích chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Hình ảnh nhiều hecta chuối bị đổ rạp sau mưa lớn tại xã Bàu Hàm.

Chiều 23/6, mưa lớn kèm gió mạnh xảy ra trên địa bàn xã Bàu Hàm, TP. Đồng Nai đã làm nhiều diện tích cây trồng của người dân bị hư hại, trong đó hàng chục hecta chuối đang trong giai đoạn phát triển bị đổ rạp.

Đến 8 giờ ngày 24/6, UBND xã Bàu Hàm ghi nhận 25 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng diện tích thiệt hại khoảng 40 hecta. Trong đó, diện tích chuối đang thời kỳ sinh trưởng mạnh chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều vườn chuối bị gió quật ngã hàng loạt.

Chuối đang thời kỳ sinh trưởng mạnh bị thiệt hại nặng nhất.

Nhiều hộ trồng chuối cho biết thiệt hại lần này có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất và nguồn thu trong thời gian tới, nhất là đối với những diện tích chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Nhiều vườn chuối bị gió quật ngã.

Theo đại diện UBND xã Bàu Hàm, ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về tình trạng thiệt hại hoa màu. Chính quyền xã đồng thời ban hành thông báo tiếp nhận đăng ký thiệt hại để tổng hợp, thống kê và xây dựng phương án hỗ trợ theo quy định.

Hiện nay, các ấp trên địa bàn đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại. Sau khi hoàn tất, UBND xã sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thực tế, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người dân theo quy định của Chính phủ.