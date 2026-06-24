Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII báo công dâng Bác

TPO - Đoàn đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tham dự lễ báo công dâng Bác, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn.

Trong hai ngày 24 - 25/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra với tinh thần hành động “Bản lĩnh tự cường – Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.

Đoàn đại biểu Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn.

Trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, sáng 24/6, đại biểu tham dự Đại hội tham dự Lễ báo công dâng Bác, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự có gần 790 đại biểu Đại hội đại diện hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong đó có 312 đại biểu nữ; 474 đại biểu nam. Có 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên có 313 đại biểu, trong đó có 1 phó giáo sư, 23 tiến sĩ. Trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân có 503 đại biểu. Có 2 đại biểu đại diện cho thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đại diện Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng các đại biểu thực hiện lễ chào cờ tại chương trình.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thực hiện lễ chào cờ và nghe lại lời căn dặn của Bác Hồ với thanh niên về việc tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do. Đặc biệt, Bác dặn thanh niên luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân...

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu.

Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tiên phong đổi mới sáng tạo

Đại diện tuổi trẻ cả nước báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đại biểu Phạm Quang Thắng - Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết: Tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa tiếp tục được tổ chức Đoàn quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức; phát huy hiệu quả các nền tảng số, không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Đại biểu Phạm Quang Thắng báo công dâng Bác.

Được tổ chức Đoàn tập hợp, định hướng và đồng hành, chúng cháu đã và đang phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức mới, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ hiện đại; chủ động tham gia chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn viên, thanh niên cả nước không ngừng nỗ lực lao động, sản xuất, học tập, công tác; phát huy vai trò xung kích trong tham gia cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; chung sức vì cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Với trái tim nhiệt huyết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng đến những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; mang sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cống hiến vì cuộc sống cộng đồng, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị; được cấp ủy, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Trên mọi lĩnh vực công tác, học tập, lao động và cống hiến, tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và ý chí cống hiến cho Tổ quốc. Dù ở bất cứ vị trí, ngành nghề hay môi trường nào, đoàn viên, thanh niên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ thực tiễn đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những công trình, phần việc ý nghĩa trên các lĩnh vực, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại diện tuổi trẻ cả nước, đại biểu Phạm Quang Thắng bày tỏ nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu dâng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.