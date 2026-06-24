Đại biểu Đại hội Đoàn XIII xúc động khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/6, hàng trăm đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Những dấu ấn lịch sử hào hùng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
Theo nữ đại biểu, mỗi hiện vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. “Chuyến tham quan giúp tôi có thêm động lực để bước vào Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao hơn, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới”, chị nói thêm.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24–25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.