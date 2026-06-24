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Giới trẻ

Đại biểu Đại hội Đoàn XIII xúc động khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/6, hàng trăm đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Những dấu ấn lịch sử hào hùng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

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Tối 23/6, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, hàng trăm đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.
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Trong không gian trưng bày hiện đại, các đại biểu được tìm hiểu hệ thống hiện vật, tư liệu, hình ảnh phản ánh chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.
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Nhiều khu trưng bày về các chiến dịch lớn như Điện Biên Phủ, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 hay những tư liệu về bảo vệ chủ quyền biển đảo đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu.
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Lần đầu tham quan bảo tàng, đại biểu Bùi Nhật Hạ (Đoàn đại biểu Tỉnh Đoàn Thái Nguyên) cho biết chuyến đi mang lại nhiều cảm xúc sâu sắc. “Được trực tiếp nhìn thấy những hiện vật, hình ảnh lịch sử giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Đó là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, phát triển” - Nhật Hạ chia sẻ.
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Theo nữ đại biểu, mỗi hiện vật không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. “Chuyến tham quan giúp tôi có thêm động lực để bước vào Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao hơn, đóng góp những ý kiến thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới”, chị nói thêm.
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Cùng chung cảm xúc, một đại biểu đến từ Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cho rằng chuyến tham quan mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. “Mỗi hiện vật, mỗi tư liệu trưng bày đều gợi nhắc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Đây là những giá trị rất cần thiết để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy”, đại biểu chia sẻ.
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Đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề ra nhiều giải pháp đột phá, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy sức sáng tạo, lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
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Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong hai ngày 24–25/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước.
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Chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ là hoạt động trải nghiệm văn hóa – lịch sử mà còn góp phần tạo thêm không khí phấn khởi, tự hào, tiếp thêm động lực để các đại biểu bước vào Đại hội với tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Dương Triều - Công Hướng
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