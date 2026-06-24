Đại biểu Đại hội Đoàn XIII xúc động khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

TPO - Trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tối 23/6, hàng trăm đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Những dấu ấn lịch sử hào hùng góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.