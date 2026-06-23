Những nữ quân nhân mang khát vọng tuổi trẻ tới Đại hội Đoàn toàn quốc

TPO - Trong số 55 đại biểu thanh niên Quân đội tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, có 9 đại biểu nữ. Mỗi người đến từ một đơn vị, một lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng đều mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và những khát vọng cống hiến. Trước thềm đại hội, ba nữ đại biểu Quân đội đã chia sẻ những tâm tư, mong muốn của mình về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Khát khao được cống hiến nhiều hơn

Là đại biểu duy nhất của Bộ Tổng tham mưu được bầu tham dự Đại hội, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Linh Na - Vận động viên Đội điền kinh thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội cho biết, niềm vui đến với chị cùng lúc với cảm giác xúc động và trách nhiệm.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Linh Na. Ảnh: Nguyễn Minh

Với nữ vận động viên sinh năm 1997 quê ở tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự tin tưởng của tổ chức và đơn vị dành cho mình sau nhiều năm nỗ lực trong công tác và luyện tập.

“Tôi rất vui nhưng cũng có chút áp lực. Tôi nghĩ đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà còn là trách nhiệm phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức”, chị chia sẻ.

Theo Thiếu tá Nguyễn Linh Na, điều chị mong muốn mang tới Đại hội không phải là những câu chuyện thành tích mà là tiếng nói, tâm tư của những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đang ngày ngày nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường Quân đội. Đó là khát vọng được cống hiến nhiều hơn, được tạo điều kiện để rèn luyện, trưởng thành và phát huy khả năng của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

9 nữ quân nhân trong đoàn đại biểu thanh niên Quân đội về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Minh

Từ thực tế công tác, chị cho rằng thanh niên Quân đội hôm nay rất năng động, trách nhiệm và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Điều mà nhiều người trẻ áo lính mong muốn là có thêm những sân chơi, diễn đàn để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa những cách làm hay.

“Tôi kỳ vọng sau Đại hội sẽ học hỏi được nhiều mô hình hiệu quả từ các đơn vị bạn để vận dụng phù hợp với thực tế đơn vị mình. Điều quan trọng nhất là làm sao để mỗi ĐVTN đều cảm thấy được truyền cảm hứng, được quan tâm và có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”, Thiếu tá Nguyễn Linh Na nói.

Trách nhiệm của người trẻ trong kỷ nguyên mới

Đã hai lần ra Hà Nội tham dự Đại hội Đoàn toàn quân, với Đại úy QNCN Huỳnh Thị Yến Nhi (SN 1994) - Nhân viên Tuyên truyền - Giáo dục thuộc Bảo tàng Quân khu 7, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mang đến những cảm xúc đặc biệt trong lần trở lại Thủ đô.

Nữ quân nhân quê Tây Ninh cho biết, việc được lựa chọn là một trong những đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đội tham dự ngày hội lớn của thanh niên cả nước là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Đại úy QNCN Huỳnh Thị Yến Nhi. Ảnh: Nguyễn Minh

Trong suy nghĩ của chị, Đại hội không chỉ là dịp để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm mà còn là cơ hội để người trẻ nhìn rõ hơn trách nhiệm của mình trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Với những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục như chị, đó còn là dịp để lắng nghe thêm những sáng kiến, cách làm mới của tuổi trẻ cả nước nhằm lan tỏa những giá trị tích cực tới ĐVTN.

Theo Đại úy Huỳnh Thị Yến Nhi, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tuổi trẻ lực lượng vũ trang càng phải phát huy vai trò tiên phong trong học tập, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Điều chị mong muốn mang đến Đại hội là tinh thần của người trẻ Quân đội: bản lĩnh nhưng không ngừng đổi mới; trách nhiệm nhưng luôn khát khao vươn lên.

“Tôi mong bản thân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần ‘Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai’, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cùng tuổi trẻ cả nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại úy Huỳnh Thị Yến Nhi chia sẻ.

Mang “ngọn lửa cảm hứng” trở về đơn vị

Ở tuổi 25, Thượng úy QNCN Đinh Thị Ngọc Thảo - Nhân viên Tài chính, Phòng Tham mưu Sư đoàn 3 thuộc Quân khu 1, là một trong những đại biểu trẻ nhất của đoàn đại biểu thanh niên Quân đội tham dự Đại hội lần này.

Nữ quân nhân quê Phú Thọ cho biết, cảm xúc lớn nhất của chị là niềm tự hào khi được đại diện cho tuổi trẻ Sư đoàn 3 - Sư đoàn Sao Vàng anh hùng đến với Đại hội. Nhưng cùng với niềm tự hào ấy là mong muốn được góp tiếng nói của những người trẻ đang công tác trong môi trường Quân đội, đặc biệt là các nữ quân nhân.

Thượng úy QNCN Đinh Thị Ngọc Thảo. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo chị, đặc thù của đơn vị chủ lực luôn đòi hỏi cường độ huấn luyện cao, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Với các nữ quân nhân, đó còn là hành trình vượt qua những giới hạn của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tuổi trẻ trong Quân đội hôm nay không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn mong muốn được tiếp cận công nghệ mới, tư duy đổi mới sáng tạo và có thêm cơ hội giao lưu, kết nối.

Điều Thượng úy Đinh Thị Ngọc Thảo mong muốn nhất sau Đại hội là mang được “ngọn lửa cảm hứng” trở về đơn vị. Chị kỳ vọng những định hướng, quyết sách từ Đại hội sẽ được cụ thể hóa thành những hoạt động gần gũi hơn với người trẻ, để mỗi ĐVTN đều thấy mình là một phần của bức tranh lớn tuổi trẻ Việt Nam và có thêm động lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.