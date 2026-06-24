Hiến kế gửi Đoàn: Tạo 'đòn bẩy' để thanh niên miền núi bứt phá

TPO - Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, các thủ lĩnh Đoàn miền núi Đà Nẵng đề xuất các chủ trương, chương trình chuyên biệt dành nhằm tạo "đòn bẩy" bằng nguồn lực, kỹ năng và chuyển đổi số để thanh niên vùng sâu, vùng xa vượt qua rào cản, bứt phá vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp cho quê hương.

Ưu tiên nguồn lực, thu hẹp khoảng cách số

Anh Bling Vơn - Bí thư Đoàn xã A Vương

Để tổ chức Đoàn thực sự phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên miền núi phát triển toàn diện, theo tôi, trước hết cần có sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan và sự chủ động đổi mới của tổ chức Đoàn.

Anh Bling Vơn - Bí thư Đoàn xã A Vương

Trong đó, việc ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác thanh niên là yếu tố then chốt, đặc biệt là xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian sinh hoạt dành cho thanh thiếu nhi. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là môi trường quan trọng giúp thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng và hình thành lối sống tích cực.

Cùng với đó, cần quan tâm bố trí kinh phí triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng miền núi.

Thanh niên ở những địa bàn này có nhiều tiềm năng, nhưng cũng đối mặt không ít rào cản, vì vậy rất cần những chính sách thiết thực, sát thực tiễn để khơi dậy và phát huy nội lực.

Đối với tổ chức Đoàn, tôi kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần gũi, thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của thanh niên. Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ, nghề nghiệp và kỹ năng khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là thanh niên miền núi tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả.

Đặc biệt, việc gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng cần được chú trọng, bởi đây là hướng đi phù hợp với điều kiện của địa phương miền núi.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, kết nối và tập hợp thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách “số” và cơ hội tiếp cận tri thức.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở Đà Nẵng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh thiếu nhi miền núi.

Đối với các Đoàn xã ở vùng núi như Đoàn xã A Vương, chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành nhiều hơn từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cơ sở giáo dục trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học bổng, trang thiết bị học tập cũng như tạo cơ hội thực tập cho thanh niên.

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần chủ động của mỗi đoàn viên, thanh niên. Mỗi bạn trẻ cần không ngừng tự học, tự rèn luyện, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đồng thời, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tôi tin rằng, với sự đồng hành ngày càng toàn diện của tổ chức Đoàn và sự chung tay của toàn xã hội, thanh niên miền núi sẽ có thêm điều kiện để phát triển toàn diện, trở thành lực lượng xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Coi chuyển đổi số là “chìa khóa”

Anh Zơ Râm Hải – Bí thư Đoàn xã La Dêê

Thanh niên miền núi là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Anh Zơ Râm Hải – Bí thư Đoàn xã La Dêê

Tuy nhiên, thanh niên miền núi hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện học tập, việc làm, tiếp cận khoa học công nghệ và các cơ hội phát triển bản thân. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn để đồng hành cùng thanh niên miền núi phát triển toàn diện.

Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tôi mong muốn đóng góp những hiến kế để tổ chức Đoàn tiếp tục là người bạn đồng hành, tạo bệ phóng cho đoàn viên thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Trước hết, cần tăng cường các chương trình hỗ trợ thanh niên miền núi khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn về phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi, cũng như phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời, hỗ trợ thanh niên miền núi tiếp cận chuyển đổi số hiệu quả. Việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, lao động và quảng bá sản phẩm địa phương là rất cần thiết. Đây không chỉ là công cụ mà còn là “chìa khóa” giúp thanh niên miền núi nâng cao năng lực hội nhập, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc. Tổ chức Đoàn cần phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống như tiếng nói, chữ viết, lễ hội và các nghề thủ công đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương.

Các tình nguyện viên Mùa hè xanh hỗ trợ người dân miền núi tiếp cận chuyển đổi số.

Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa thanh niên miền núi với thanh niên vùng đồng bằng, đô thị. Đây là cơ hội để các bạn trẻ mở rộng tầm nhìn, nâng cao kỹ năng xã hội và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Từ thực tiễn địa phương, tôi kiến nghị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục quan tâm ban hành các chủ trương, chương trình hành động chuyên biệt dành cho thanh niên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, kỹ năng, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.