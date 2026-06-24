Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Ngày 23/6/2026, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự chương trình có: đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Vũ Gia Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Dương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các đại biểu trong Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu. Ảnh: PV.



Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu, đã báo cáo tình hình chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông tin về cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu và các nội dung trọng tâm sẽ tham gia tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, có ý nghĩa định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu. Ảnh: PV.



Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ; tích cực tham gia các hoạt động, phiên làm việc, thảo luận tại Đại hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp các ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện Đại hội; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đến với thanh niên cả nước.

Hội nghị gặp mặt là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực cho Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương trước khi tham dự ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với công tác thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới.