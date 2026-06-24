Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc XIII

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

Ngày 23/6/2026, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự chương trình có: đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Vũ Gia Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; đồng chí Dương Thị Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các đại biểu trong Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

tienphong-246mttq.jpg
Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu, đã báo cáo tình hình chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông tin về cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu và các nội dung trọng tâm sẽ tham gia tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, có ý nghĩa định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới.

tienphong-246mttq1.jpg
Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu. Ảnh: PV.

Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ; tích cực tham gia các hoạt động, phiên làm việc, thảo luận tại Đại hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp các ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các văn kiện Đại hội; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đến với thanh niên cả nước.

Hội nghị gặp mặt là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực cho Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương trước khi tham dự ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với công tác thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn trong giai đoạn mới.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam
#Đại hội Đoàn #Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII #MTTQ #Đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe