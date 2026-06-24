Đề xuất mới liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp

TPO - Trước những ý kiến còn khác nhau, Bộ Nội vụ đưa ra hai phương án liên quan đến vấn đề ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền như hiện hành là 12 tháng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong lần sửa đổi này, Bộ Nội vụ đề xuất quy định liên quan đến vấn đề ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định, việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Đề xuất 2 phương án liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi đã hết hiệu lực 12 tháng. Đặc biệt, với người sức khỏe yếu không thể làm tiếp giấy ủy quyền.

Ngoài ra, thủ tục này cũng làm phát sinh chi phí khi làm giấy ủy quyền tại văn phòng công chứng. Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền.

Đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của một số tỉnh, thành phố. Các địa phương đề xuất sửa theo hướng ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Việc sửa đổi theo hướng trên nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc người cư trú xa cơ quan chi trả trong quá trình thực hiện thủ tục nhận chế độ.

Tuy nhiên, một số địa phương lại mong muốn giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng. Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất hai phương án:

Phương án 1: Bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền như hiện hành là 12 tháng và việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Theo phương án này, việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phương án 2: giữ như quy định hiện hành.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong thời gian tới.