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Xã hội

Vì sao hôm nay có thể nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm?

Nguyễn Hoài

TPO - Nền nhiệt cao trên 35 độ duy trì liên tục từ sáng đến cuối chiều, gió phơn tây nam hoạt động rất mạnh, độ ẩm không khí xuống rất thấp. Các điều kiện trên có thể khiến đồng bằng, trung du Bắc Bộ và miền Trung trải qua một ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm.

Ngay từ sáng sớm nay (24/6), nắng nóng chói chang đã bao trùm khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng như dải miền Trung.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay có thể là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa ở miền Bắc, miền Trung.

Đây cũng là ngày có phạm vi nắng nóng đặc biệt gay gắt rất rộng lớn, khi toàn bộ khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ đều có thể chạm ngưỡng nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ.

Đặc biệt, thời gian nắng nóng kéo dài gần như từ sáng đến cuối buổi chiều, riêng tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt có thể vượt 40 độ, kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài liên tục, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động.

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Hôm nay dự báo là ngày nắng nóng nhất từ đầu mùa.

Chỉ số tia UV cũng ở ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ mọi người. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức.

Để hạn chế tác hại của tia UV, trường hợp cần ra ngoài nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành.

Dự báo ngày mai (25/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn tiếp tục nóng như đổ lửa với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Bình Định cũ và Phú Yên cũ cũng tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ dịu đi một chút khi nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sáng nay bão Mekkhala đã suy yếu đi đáng kể. Lúc 7 giờ sáng nay (24/6), bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 4000km về phía đông nam với cường độ bão còn cấp 13, giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó đổi hướng di chuyển đông bắc, hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Ngoài bão Mekkhala, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một cơn bão khác có tên là Higos với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Dự báo cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, sau đó có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiến về khu vực biển phía đông của Nhật Bản, không đi vào Biển Đông.

Nguyễn Hoài
#nắng nóng #thời tiết #thiên tai

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