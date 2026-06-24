Đổi mới triển khai các Đề án khuyến công quốc gia

TPO - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia, trong đó đề xuất những hướng dẫn mới về triển khai Đề án nhóm, Đề án điểm và một số dạng đề án khuyến công quốc gia.

Với các Đề án nhóm (như Đề án đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao năng lực quản lý, khởi sự thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu…), Dự thảo Thông tư không yêu cầu phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp khi thẩm định cấp Bộ.

Riêng Đề án nhóm hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phải lập theo từng lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương.

Đồng thời phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, chủng loại máy móc thiết bị khi thẩm định cấp Bộ và xác định đơn vị phối hợp, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị khi lập kế hoạch triển khai để làm cơ sở ký kết hợp đồng khuyến công quốc gia.

Với các Đề án điểm, khi thẩm định cấp Bộ, các nội dung hoạt động khuyến công trong năm đầu kế hoạch phải xác định cụ thể địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp.

Trong những năm tiếp theo, các địa phương, đơn vị, Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh nội dung hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế, lập thành kế hoạch khuyến công quốc gia cho năm dự toán ngân sách trên cơ sở đã xác định cụ thể các nội dung yêu cầu như đối với năm đầu kế hoạch để thẩm định theo quy định.

Đề án điểm sau khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia trong năm đầu kế hoạch, sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí các năm tiếp theo để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các Đề án điểm sẽ được quan tâm, ưu tiên khi triển khai các Đề án khuyến công quốc gia.

Với Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dự thảo Thông tư đề xuất quy định máy móc thiết bị được hỗ trợ ứng dụng phải là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chưa qua sử dụng, nguyên nhãn mác của nhà sản xuất và đầy đủ linh phụ kiện.

Đối với máy móc thiết bị nhập khẩu còn phải đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ hải quan và thủ tục quy định về nhập khẩu máy móc thiết bị mới; đáp ứng điều kiện ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc thiết bị cơ sở đang sử dụng hoặc tạo ra sản phẩm mới.

Riêng đối với dây chuyền công nghệ được hỗ trợ ứng dụng phải đảm bảo là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt theo sơ đồ, quy trình công nghệ, vận hành đồng bộ để sản xuất sản phẩm.

Với Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, dự thảo thông tư đề xuất quy định công nghệ mới được lựa chọn xây dựng mô hình trình diễn phải vượt trội hơn về năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường so với công nghệ hiện các cơ sở đang áp dụng và là công nghệ cần khuyến khích hỗ trợ đầu tư do cơ quan quản lý chương trình xem xét, quyết định.

Trên địa bàn các xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, các xã, đặc khu thuộc thành phố trực thuộc trung ương sẽ xem xét hỗ trợ 01 mô hình ứng dụng công nghệ mới và 01 mô hình sản xuất sản phẩm mới chưa có cơ sở nào ứng dụng hoặc sản xuất.

Riêng đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ 02 mô hình cho cùng một nội dung phổ biến công nghệ mới hoặc sản xuất sản phẩm mới.

Với Đề án xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động hiệu quả sẽ do cơ quan quản lý chương trình khuyến công xem xét, quyết định.

Với Đề án xây dựng mô hình về áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, các nội dung hoạt động hỗ trợ gồm tư vấn, đánh giá, xây dựng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững cho các cơ sở sản xuất công nghiệp được lựa chọn.

Việc hỗ trợ xây dựng mô hình về áp dụng sản xuất sạch hơn phải đảm bảo nâng cao được hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, hướng tới bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người.