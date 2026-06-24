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Ưu tiên lựa chọn cơ sở do phụ nữ làm chủ để triển khai nhiệm vụ khuyến công

Nguyễn Hoài

TPO - Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định thì việc xét chọn đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia sẽ ưu tiên lựa chọn cơ sở do phụ nữ làm chủ, cơ sở sử dụng nhiều lao động nữ, lao động yếu thế và lao động là người dân tộc thiểu số.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Trong đó có những đề xuất mới về việc xét chọn đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia.

Theo Dự thảo Thông tư, việc xét chọn đảm bảo đúng đối tượng quy định, gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các xã, phường, làng nghề, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Riêng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp không giới hạn về loại hình tổ chức kinh tế, quy mô và địa bàn đầu tư sản xuất.

Trong đó đề xuất ưu tiên các đề án điểm. Đây là các đề án được lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương. Các nội dung hoạt động khuyến công trong Đề án có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

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Phụ nữ và nhóm yếu thế được ưu tiên trong hoạt động khuyến công quốc gia.

Bộ Công thương cũng đề xuất với trường hợp các đề án triển khai trên địa bàn có điều kiện như nhau, ngành nghề như nhau, ưu tiên xét giao các đề án của đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.

Kinh nghiệm, năng lực của đơn vị thực hiện được Hội đồng thẩm định đánh giá, xét chọn theo một số tiêu chí như năng lực về nguồn nhân lực, khả năng tài chính, cơ sở vật chất và kinh nghiệm triển khai thực hiện.

Với trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định thì ưu tiên lựa chọn cơ sở do phụ nữ làm chủ, cơ sở sử dụng nhiều lao động nữ, lao động yếu thế và lao động là người dân tộc thiểu số hơn.

Bộ Công Thương cũng đề xuất, một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể được xem xét hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia nhiều lần trong một năm ngân sách nhưng không cùng một nội dung hoạt động.

Việc thực hiện đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia sẽ được thực hiện theo Luật Đấu thầu (nếu đủ điều kiện theo quy định) với các nhiệm vụ gồm tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài (sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho một hội chợ, triển lãm), các đề án truyền thông. Các đề án, nhiệm vụ khác thực hiện theo phương thức xét chọn.

Nguyễn Hoài
#khuyến công #sản xuất công nghiệp nông thôn #risep

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