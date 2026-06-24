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Gần 3 ha rừng Ninh Bình bị thiêu rụi do bất cẩn khi đốt thực bì

Minh Đức

TPO - Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại khu vực dãy núi Khe Non, thuộc thôn Đồi Ngang, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình vào chiều 23/6. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành nhiều vệt cháy trên sườn núi, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 23/6. Ngay sau khi nhận được tin báo, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đã được huy động khẩn cấp đến hiện trường để triển khai các phương án chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy.

Do địa hình đồi núi phức tạp, thảm thực bì dày và thời tiết khô nóng, công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng phải đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, mở đường băng cản lửa, khoanh vùng đám cháy nhằm ngăn chặn ngọn lửa tiếp tục lan rộng sang các khu vực rừng lân cận.

Sau hơn 6 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng gần 3 ha rừng sản xuất.

Ông Tô Văn Vượng - Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình, cho biết, mặc dù đám cháy đã được khống chế, song các lực lượng chức năng vẫn duy trì ứng trực xuyên đêm để xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ, đề phòng nguy cơ bùng phát trở lại.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ việc một số người dân đốt thực bì và phế phụ phẩm nông nghiệp nhưng không kiểm soát được ngọn lửa. Trong điều kiện thời tiết khô hanh, lửa đã bén vào thảm thực vật và nhanh chóng lan sang khu vực rừng sản xuất.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Cháy rừng tại Ninh Bình #Nguyên nhân đốt thực bì gây cháy #Phòng cháy và chữa cháy rừng #Ảnh hưởng thời tiết khô hạn #Ứng phó khẩn cấp và điều tra vụ cháy

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