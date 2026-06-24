Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệt phá đường dây ma tuý với thủ đoạn hết sức tinh vi ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng cùng gần 3kg ma túy các loại.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001, đều tạm trú ở phường An Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép gần 3kg ma túy các loại. Đây là vụ bắt ma túy dạng khay, nước vui, thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

﻿2.jpg
1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thái Dương (ảnh trái) và Tuyến, Phiêng.

Theo đó, 18h ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các phòng liên quan kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng tại nơi tạm trú của các đối tượng ở số nhà 529 Lê Duẩn, tổ 1, phường An Phú.

Tang vật thu giữ liên quan đến ma túy gồm gần 2,5kg ma túy dạng tinh thể Ketamine, 371g ma túy dạng tinh thể nước vui ở thể rắn, 166g dạng viên nén (thuốc lắc) và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy qua mạng xã hội. Người mua, người bán sử dụng tài khoản ảo, giao nhận theo điểm hẹn, nhiều trường hợp chưa từng gặp mặt nhưng vẫn thực hiện trót lọt các giao dịch ma túy.

3.jpg
Ma túy được ngụy trang thành các gói hàng và bỏ vào thùng xốp để vận chuyển qua đường xe khách.

Trung tá Phạm Hồng Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Dương và đồng bọn phân nhỏ ma túy dạng thuốc lắc và ma túy dạng khay, ngụy trang trong các kiện hàng để gửi cho các đối tượng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước qua đường xe khách. Ngoài ra, ba đối tượng này còn bán lẻ ma túy tại địa bàn các xã, phường khu vực Pleiku và lân cận.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, trung tá Hồng Anh nhận định, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động có tổ chức nên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Đến nay, các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2/5 và 30/5 để đưa đi tiêu thụ.

tien-phong.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thưởng nóng cho tập thể đơn vị.

Về vai trò của các đối tượng trong đường dây này, cơ quan công an xác định Dương là người chủ mưu cầm đầu trong việc nhận và tiêu thụ ma túy. Dương lôi kéo Phiêng và Tuyến tham gia vào việc phân chia, đóng gói, bán lẻ ma túy tại các xã phường thuộc tây Gia Lai, vận chuyển các gói hàng ra các hãng xe khách liên tỉnh gửi đi các tỉnh thành trên cả nước.

Trong đó, Tuyến là người giúp sức đắc lực cho Dương trong việc cảnh giới vòng ngoài cho đối tượng này tàng trữ, mua bán ma túy; trực tiếp vận chuyển ma túy; Phiêng là người giúp sức cho Dương và Tuyến trong việc bán lẻ ma túy tại các xã, phường thuộc tây Gia Lai.

Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra nhằm xác định nguồn cung và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Tiền Lê
#ma túy #Gia Lai #bắt giữ #đường dây ma túy #bắt giữ ma túy #triệt phá #bay lắc #nghiện ma tuý #đầu độc giới thẻ #phường An Phú #công an #vây bắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe