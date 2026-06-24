Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Tháp: Số ca nhập viện tăng lên 314 người

Chúc Trí

TPO - Sau 1 tuần, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp phải vào viện đã tăng lên 314 trường hợp. Hiện còn 142 trường hợp tiếp tục nằm viện điều trị, trong đó có 7 ca chuyển biến nặng.

UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa có báo cáo cập nhật vụ nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (đường Lý Thường Kiệt). Theo đó, tính từ ca ngộ độc đầu tiên ghi nhận vào trưa 16/6, đến trưa 23/6, tổng số nạn nhân đã tăng lên 314 người, với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

724818279-122127727035171523-1904890213192777690-n.jpg
Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BV ĐKTG

Trong tổng số các ca nghi ngộ độc của vụ việc trên tới bệnh viện, có 302 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 12 trường hợp được chỉ định theo dõi ngoại trú hoặc điều trị tại nhà.

Đáng chú ý, có 7 trường hợp diễn tiến nặng phải chuyển viện. Trong đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đang điều trị tích cực cho 8 bệnh nhi liên quan đến vụ ngộ độc này (4 ca chuyển tuyến).

Về tình hình hồi phục, tính đến ngày 23/6, đã có 160 bệnh nhân được xuất viện. Hiện còn 142 trường hợp tiếp tục nằm viện theo dõi, sức khỏe của các bệnh nhân này cơ bản đã ổn định.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho thấy, có 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp - tác nhân gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính, độc tố cao.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra liên ngành không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày 15/6 tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, do chủ cơ sở không xác định được đã dùng lô nguyên liệu nào, hoặc đã bán hết (không có mẫu lưu).

z7945753549597-67714aec821d599938d7cda4d7bf3b88.jpg
Tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã kiểm tra đột xuất và tạm dừng hoạt động cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 từ chiều 16/6. Địa phương cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên người bệnh trong vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế để điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân; điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì lớn, với cả trăm cơ sở ở nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2024 tới nay, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm thứ 3 xảy ra với chuỗi bánh mì thương hiệu này.

Chúc Trí
#ngộ độc thực phẩm #Đồng Tháp #Salmonella #bánh mì #dịch bệnh #điều tra thực phẩm #bệnh nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe