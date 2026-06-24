Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại Đồng Tháp: Số ca nhập viện tăng lên 314 người

TPO - Sau 1 tuần, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp phải vào viện đã tăng lên 314 trường hợp. Hiện còn 142 trường hợp tiếp tục nằm viện điều trị, trong đó có 7 ca chuyển biến nặng.

UBND phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa có báo cáo cập nhật vụ nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 (đường Lý Thường Kiệt). Theo đó, tính từ ca ngộ độc đầu tiên ghi nhận vào trưa 16/6, đến trưa 23/6, tổng số nạn nhân đã tăng lên 314 người, với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BV ĐKTG

Trong tổng số các ca nghi ngộ độc của vụ việc trên tới bệnh viện, có 302 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 12 trường hợp được chỉ định theo dõi ngoại trú hoặc điều trị tại nhà.

Đáng chú ý, có 7 trường hợp diễn tiến nặng phải chuyển viện. Trong đó, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đang điều trị tích cực cho 8 bệnh nhi liên quan đến vụ ngộ độc này (4 ca chuyển tuyến).

Về tình hình hồi phục, tính đến ngày 23/6, đã có 160 bệnh nhân được xuất viện. Hiện còn 142 trường hợp tiếp tục nằm viện theo dõi, sức khỏe của các bệnh nhân này cơ bản đã ổn định.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho thấy, có 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp - tác nhân gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính, độc tố cao.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra liên ngành không thể lấy được mẫu thực phẩm lưu của ngày 15/6 tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, do chủ cơ sở không xác định được đã dùng lô nguyên liệu nào, hoặc đã bán hết (không có mẫu lưu).

Tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Đạo Thạnh đã kiểm tra đột xuất và tạm dừng hoạt động cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 từ chiều 16/6. Địa phương cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên người bệnh trong vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế để điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân; điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì lớn, với cả trăm cơ sở ở nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2024 tới nay, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm thứ 3 xảy ra với chuỗi bánh mì thương hiệu này.