Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới

Từ bệnh án điện tử, dữ liệu lớn đến trí tuệ nhân tạo (AI), ngành y tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng chưa từng có. Theo ông Frank Hester OBE, nhà sáng lập Tập đoàn TPP (Vương quốc Anh), chìa khóa của bệnh viện thông minh nằm ở khả năng kết nối dữ liệu và xây dựng hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử liên thông.

Tại Hội thảo quốc tế "Chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam" do Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống và Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế TPP tổ chức ngày 23/6 tại Đà Nẵng, ông Frank Hester OBE đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ quá trình đồng hành cùng Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS), đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của y tế số Việt Nam.

Ông Frank Hester OBE, nhà sáng lập Tập đoàn TPP (Vương quốc Anh)

Hồ sơ bệnh án điện tử là nền tảng của bệnh viện thông minh

Theo ông Frank Hester, trong hành trình xây dựng bệnh viện thông minh, hồ sơ bệnh án điện tử đóng vai trò trung tâm, bởi đây là công cụ hỗ trợ trực tiếp cho các bác sĩ trong quá trình khám và điều trị. Ông cho rằng đội ngũ y tế luôn là những người có chuyên môn cao, nhưng để đưa ra quyết định chính xác nhất, họ cần được tiếp cận đầy đủ thông tin về người bệnh.

“Hồ sơ bệnh án đầy đủ là yếu tố vô cùng quan trọng để bác sĩ và nhân viên y tế có thể theo dõi, tra cứu và khai thác thông tin. Khi có một hệ thống bệnh án toàn diện hỗ trợ công việc, họ sẽ có cơ sở để đưa ra những chẩn đoán tốt nhất cho người bệnh”, ông Frank Hester chia sẻ.

Từ thực tiễn triển khai tại Anh, ông cho biết giá trị lớn nhất của hồ sơ bệnh án điện tử là giúp tạo ra dòng chảy dữ liệu liên tục giữa các cơ sở y tế, bảo đảm bác sĩ có thể tiếp cận đúng thông tin vào đúng thời điểm.

Bệnh viện thông minh không đồng nghĩa với công nghệ đắt đỏ

Một trong những quan niệm phổ biến hiện nay là xây dựng bệnh viện thông minh đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn. Tuy nhiên, theo nhà sáng lập TPP, đây là cách nhìn chưa hoàn toàn chính xác.

Ông cho rằng chi phí phần cứng và hạ tầng công nghệ hiện nay đã giảm đáng kể so với trước đây. Điều quan trọng là đầu tư đúng công nghệ, lựa chọn các nền tảng bệnh án điện tử (EMR) hiện đại và bảo đảm khả năng kết nối, liên thông dữ liệu.

Theo Frank Hester, thách thức lớn hơn nằm ở chỗ các hệ thống phần mềm thường được phát triển riêng lẻ, dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh. Vì vậy, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các quy định bắt buộc về chia sẻ dữ liệu và liên thông y tế.

Ông nhận định Việt Nam cần có những yêu cầu rõ ràng đối với các nhà cung cấp phần mềm nhằm bảo đảm dữ liệu hồ sơ bệnh án có thể được kết nối giữa các cơ sở y tế.

Dữ liệu liên thông tạo nên sức mạnh của hệ thống y tế

Chia sẻ kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, ông Frank Hester cho biết nền tảng SystmOne hiện đang xử lý khoảng 380 triệu lượt giao dịch dữ liệu mỗi ngày giữa các cơ sở và hệ thống y tế. Con số này phản ánh nhu cầu rất lớn của đội ngũ nhân viên y tế đối với thông tin người bệnh.

Khi dữ liệu được liên thông, bác sĩ có thể nhanh chóng tiếp cận tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và các thông tin điều trị trước đó của người bệnh. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giúp hạn chế tình trạng xét nghiệm trùng lặp, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh.

Đây cũng là nền tảng để hiện thực hóa mô hình "một bệnh nhân – một hồ sơ", xu hướng đang được nhiều quốc gia theo đuổi trong quá trình xây dựng hệ sinh thái y tế số.

AI chỉ phát huy hiệu quả khi có dữ liệu lớn

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, ông Frank Hester cho rằng AI đang mở ra những thay đổi mang tính cách mạng cho ngành y tế.

Hiện nay, AI đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như đọc phim X-quang, hỗ trợ phát hiện sớm ung thư, phân tích nguy cơ bệnh tật và hỗ trợ bác sĩ xây dựng kế hoạch phẫu thuật.

"Giờ đây, câu hỏi không còn là AI có thể làm được gì nữa, mà phải là có điều gì AI không thể làm được", ông nhận định.

Các diễn giả và khách mời tham dự hội thảo.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng AI không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu dữ liệu. Theo ông, chỉ khi có hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử liên thông và một nguồn dữ liệu lớn (Big Data), các công nghệ AI mới có thể phát huy hết tiềm năng trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng.

Đánh giá về lộ trình chuyển đổi số y tế của Việt Nam, ông Frank Hester cho rằng Việt Nam đang có cơ hội rất lớn để bứt phá. Ông nhắc lại rằng ngay cả NHS cũng từng có hơn 50 năm vận hành dựa trên hồ sơ giấy trước khi chuyển sang hệ thống số hóa toàn diện.

"Khoảng 10 năm trước, có thể tôi sẽ nói rằng Vương quốc Anh có lợi thế hơn Việt Nam. Nhưng hiện nay thì không, không còn bất kỳ lợi thế nào nữa. Cuộc đua hiện tại đơn giản là xem ai nắm bắt xu hướng trí tuệ nhân tạo (AI) nhanh hơn", ông chia sẻ.

Theo ông, nếu tận dụng tốt cơ hội từ hồ sơ bệnh án điện tử, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, Việt Nam không chỉ xây dựng thành công bệnh viện thông minh mà còn có thể tạo ra một hệ sinh thái y tế số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và đáp ứng những yêu cầu của tương lai.