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Tìm thấy thi thể 2 nam sinh đuối nước tại đập Bara Đô Lương

Thu Hiền

TPO - Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh bị đuối nước khi cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực gần đập Bara Đô Lương (Nghệ An).

Ngày 24/6, lãnh đạo UBND xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh gặp nạn trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực gần đập Bara Đô Lương.

Trước đó, khoảng 16h ngày 22/6, 4 nam sinh trú tại xã Lương Sơn rủ nhau đến khu vực đập Bara Đô Lương vui chơi và xuống nước tắm giải nhiệt.

Trong lúc tắm, cả nhóm không may trượt chân xuống vùng nước sâu. Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần hiện trường đã kịp thời lao xuống ứng cứu và cứu được 2 em.

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Thi thể 2 nam sinh được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Hai nam sinh còn lại là Nguyễn Văn T. (17 tuổi) và Trần Văn Đ. (16 tuổi) bị nước cuốn, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 5 đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị lặn chuyên dụng, phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, đến tối 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân. Chính quyền địa phương hiện đang phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, hai nạn nhân đều là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương cũ.

Đập Bara Đô Lương là công trình thủy lợi quan trọng của tỉnh Nghệ An. Khu vực chân đập có nhiều hố sâu, dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt trong mùa nắng nóng khi nhiều trẻ em và học sinh tìm đến tắm mát.

Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tắm tại sông, hồ, đập nước và các khu vực nước sâu nguy hiểm nhằm phòng tránh những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.

Thu Hiền
#đuối nước #Đô Lương #đập Bara #học sinh #tai nạn #nghệ an #tìm kiếm

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