Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng

TPO - Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là công việc thiêng liêng, cần tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương

Sáng 24/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên toàn quốc. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) chỉ đạo Bộ Công an tổ chức phát động trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi thân nhân liệt sĩ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân 3 liệt sĩ: Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ) có phần mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai; liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán xã Khánh An, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán xã Minh Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa) được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, Nguyễn Trọng Cát và Đoàn Văn Khải đã được xác định danh tính và trở về với tên tuổi của mình.

Theo Phó Thủ tướng, đây không chỉ là niềm vui của ba gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân, nhất là những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. "Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không ngừng nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương và lịch sử dân tộc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại. Trong đó có việc thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN với 53 ngàn mẫu, đến nay đã đối soát, xác định được danh tính 30 liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.

Không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch. Song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, hiện nay, cả nước còn có trên 175 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300 ngàn mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin - đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

“Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta, vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà

Từ đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Bộ Công an, lễ phát động là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho đợt triển khai cao điểm đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng của Nhân dân, đợt cao điểm sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ngay sau lễ phát động là hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội.