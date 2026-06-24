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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị.
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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị thông qua Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026.

Quân đội Nhân dân
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị Quân ủy Trung ương #Đại tướng Phan Văn Giang

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