Sơn La lấy mẫu ADN 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

TPO - Tiếp tục triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ngày 23/6, tỉnh Sơn La đồng thời tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thuận Châu và truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Cán bộ Pháp y thực hiện quy trình bảo quản mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thuận Châu.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thuận Châu hiện có 95 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được tổ chức bài bản, thực hiện đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm được kiểm đếm, đối soát, đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường và di chuyển về nơi lưu trữ tạm thời. Công tác bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng số lượng, đúng ký hiệu, thống nhất với hồ sơ kèm theo. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ được số hóa, lưu trữ theo quy định.

Quá trình lấy mẫu và quản lý thông tin được thực hiện trên nền tảng số, sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác, an toàn và thuận lợi cho công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tô Hiệu (tỉnh Sơn La), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Các đại biểu thành kính di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tô Hiệu.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ, những người đã dâng hiến cả tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.