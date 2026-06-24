Mùa hè số của tuổi trẻ Đắk Lắk

TPO - Thực hiện Chiến dịch Mùa hè số tại tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị đã thành lập nhiều đội hình thanh niên tình nguyện nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, quảng bá sản phẩm địa phương.

Ngày 23/6, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ ra quân “Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID".

Đội hình thanh niên tình nguyện diễu hành hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ người dân tại cơ sở.

Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; tham gia nền tảng “Bình dân học vụ số”. Qua đó, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

6 đội hình thanh niên tình nguyện ra mắt.

Dịp này, Ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện gồm: Đội hình hướng dẫn công dân số; Đội hình hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID; Đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh; Đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; Đội hình khảo sát, ghi nhận vướng mắc của người dân; Đội hình học tập số trên nền tảng bình dân học vụ số.

Đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID năm 2026.

Tại chương trình các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID năm 2026, chính thức phát động các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn công dân số trên toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức diễu hành hưởng ứng và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại cơ sở.

Ra quân Chiến dịch “Mùa hè số”, Đoàn xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) đã thành lập 12 tổ tình nguyện viên với 60 đoàn viên thanh niên tham gia đội hình, trực tiếp phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân trong chiến dịch.

Đoàn xã Ea Bung thành lập 12 tổ tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong chiến dịch.

Các đội hình tình nguyện sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin cá nhân; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày.

Ngay sau lễ phát động, các tổ tình nguyện đã đồng loạt ra quân đến các thôn và khu dân cư trên địa bàn để triển khai hỗ trợ trực tiếp đến người dân.

Cùng ngày, tại xã Ea Rốk, diễn ra lễ ra quân Chiến dịch “Mùa hè số”.

Tuổi trẻ xã Ea Rốk ra quân chiến dịch 40 ngày đêm tiên phong chuyển đổi số.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn xã.

Thông qua chiến dịch, tuổi trẻ Ea Rốk tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đồng hành cùng Nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng quê hương Ea Rốk ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Trước đó, thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2026, Đoàn xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk) đã thành lập và điều phối một đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Hội và đời sống.

Tình nguyện viên hướng dẫn hội viên phụ nữ cài đặt các ứng dụng thiết yếu.

Tại đây, đoàn viên thanh niên hướng dẫn các thao tác lập page, ứng dụng phần mềm nhằm hỗ trợ ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số”. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả kết nối và quản lý hội viên trên nền tảng số. Đội hình thanh niên chuyển đổi số đã hỗ trợ hội viên phụ nữ cài đặt các ứng dụng thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và nâng cao kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ xây dựng các nhóm kết nối trực tuyến.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ xây dựng các nhóm kết nối trực tuyến, quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương.