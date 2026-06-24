Quy Nhon SCITECH: 'Bà đỡ' đưa khoa học công nghệ vào đời sống

TP - Khi từ phòng thí nghiệm đến nhà máy, từ kết quả nghiên cứu đến dây chuyền sản xuất vẫn còn những “điểm nghẽn”, Quy Nhon SCITECH đang chọn một hướng đi không dễ, làm “cầu nối” khơi thông, là “bà đỡ” để đưa khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất. Đây là dấu ấn về tinh thần dấn thân, khát vọng đổi mới và trách nhiệm của thế hệ doanh nhân trẻ với sự phát triển của đất nước.

Tháo “điểm nghẽn” giữa nghiên cứu và sản xuất

Từ khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và hành động đang lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên cả nước. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tham gia vào các phong trào bằng nhiệt huyết, mà còn bằng tri thức, công nghệ và những mô hình phát triển có khả năng tạo ra giá trị thực tiễn.

Trong dòng chảy ấy, câu chuyện của Công ty TNHH Quy Nhon SCITECH mang dáng dấp của một mô hình khởi nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực thương mại hóa khoa học công nghệ, với dấu ấn đậm nét của doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH Quy Nhon SCITECH ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Khác với nhiều doanh nghiệp lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo doanh thu nhanh, Quy Nhon SCITECH đi vào bài toán vốn được xem là một trong những “điểm nghẽn” của nền kinh tế: thương mại hóa khoa học công nghệ, vốn đòi hỏi sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn.

Việt Nam không thiếu các nhà khoa học giỏi, không thiếu viện nghiên cứu, trường đại học hay những đề tài có giá trị ứng dụng. Nhu cầu đổi mới công nghệ từ cộng đồng doanh nghiệp cũng ngày càng lớn. Thế nhưng, khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn tồn tại dai dẳng.

Doanh nhân trẻ Vũ Hồng Quân thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Quy Nhơn

Không ít kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu vẫn nằm trên giá sách. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp muốn đổi mới công nghệ lại loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn giải pháp nào, thử nghiệm ra sao và đánh giá hiệu quả bằng cách nào. Đó chính là khoảng trống mà Quy Nhon SCITECH lựa chọn bước vào.

Theo cách tiếp cận của doanh nghiệp này, khoa học công nghệ không phải những khái niệm mang tính học thuật hay khẩu hiệu thời thượng. Mọi hoạt động đều bắt đầu từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: làm thế nào để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, chuyển đổi số hiệu quả hơn hay sản xuất xanh hơn.

Từ những bài toán cụ thể ấy, Quy Nhon SCITECH tiến hành chuẩn hóa nhu cầu, kết nối với các chuyên gia phù hợp, tổ chức thử nghiệm, đánh giá kết quả và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò giới thiệu giải pháp công nghệ, mà trở thành một "bà đỡ" thực sự cho quá trình đưa công nghệ vào đời sống sản xuất.

Khởi nghiệp bằng tri thức và giá trị dài hạn

Anh Vũ Hồng Quân cùng các đại biểu Hội doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Trong nhiều năm, phong trào khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam thường gắn với các sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ thương mại hoặc các nền tảng số. Tuy nhiên, khi nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển mới, nhu cầu về những mô hình khởi nghiệp dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp thiết.

Nằm trong xu thế đó, Quy Nhon SCITECH đã xây dựng năng lực kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giúp công nghệ tìm được nơi ứng dụng phù hợp và giúp doanh nghiệp tiếp cận được những giải pháp có khả năng tạo ra tăng trưởng bền vững.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh phát triển của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, nơi hội tụ nhiều tiềm năng về nông nghiệp, dược liệu, chế biến nông sản, logistics, vật liệu xây dựng, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được nâng đỡ bằng khoa học công nghệ.

Dược liệu muốn nâng cao giá trị cần công nghệ giống, công nghệ chiết xuất, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc. Trái cây xuất khẩu cần công nghệ bảo quản, logistics lạnh và kiểm soát chất lượng. Ngành vật liệu xây dựng cần những quy trình sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Nông nghiệp hiện đại đòi hỏi dữ liệu, tự động hóa, công nghệ sinh học và các tiêu chuẩn xanh ngày càng cao… Ở tất cả những lĩnh vực đó, vai trò của đơn vị kết nối và chuyển giao công nghệ trở nên đặc biệt quan trọng.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thực tế, nhà khoa học có giải pháp phù hợp và có một đơn vị đủ năng lực để đồng hành từ thử nghiệm đến triển khai, công nghệ sẽ có nhiều cơ hội bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào thị trường nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Dấu ấn của tinh thần doanh nhân trẻ

Điều làm nên sự khác biệt của Quy Nhon SCITECH không chỉ nằm ở lĩnh vực hoạt động, mà còn ở tinh thần mà doanh nghiệp lựa chọn theo đuổi. Đó là tinh thần của một thế hệ doanh nhân trẻ không chỉ tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho riêng mình, họ là người kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa giá trị cho cộng đồng, và đặc biệt là mong muốn góp phần giải quyết những bài toán lớn hơn của nền kinh tế.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua việc Công ty TNHH Quy Nhon SCITECH vừa ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm thúc đẩy các hoạt động kết nối, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ triển khai nhiều chương trình trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển dược liệu, chế biến sâu nông sản, nâng cao chất lượng trái cây xuất khẩu, phát triển vật liệu mới, vật liệu xanh, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất.

Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các kết quả nghiên cứu khoa học đến gần hơn với doanh nghiệp, hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những giá trị phát triển bền vững.

Trong kỷ nguyên mới, thanh niên không chỉ là lực lượng tạo ra công nghệ mà còn phải là lực lượng đưa công nghệ vào cuộc sống. Họ không chỉ nói về chuyển đổi số, mà phải biến chuyển đổi số thành năng lực quản trị; không chỉ nói về đổi mới sáng tạo, mà phải biến đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, doanh thu, năng suất và giá trị thực.