Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Sáng nay (24/6), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trước giờ khai mạc, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII dự lễ báo công dâng Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thực hiện lễ chào cờ và nghe lại lời căn dặn của Bác Hồ với thanh niên về việc tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do. Đặc biệt, Bác dặn thanh niên luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho Nhân dân...

Với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, sáng 24/6.

Một trong những điểm nhấn của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là ứng dụng công nghệ, nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn. Đại hội tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, điểm danh, biểu quyết tại Đại hội thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Đại hội Đoàn XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội có sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày (24 và 25/6), với 4 phiên làm việc.

Phiên khai mạc diễn ra sáng 24/6. Đại hội sẽ thông qua chương trình, quy chế, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày tóm tắt các văn kiện và tham luận. Trước giờ khai mạc, đại biểu Đại hội sẽ tham dự Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Sắc màu dân tộc tại Đại hội.

Trước đó, tối 23/6, các đại biểu đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH T.Ư Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn.

Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Diễn đàn 5: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Ấn tượng triển lãm 'Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới' tại Đại hội Đoàn XIII.

Phiên trọng thể Ðại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn. Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Ðoàn. Đại hội sẽ bế mạc vào chiều 25/6.