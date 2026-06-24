Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày TPHCM mang tên Bác

TPO - Từ 21h đến 23h15 ngày 2/7, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm thuộc nhiều địa bàn, gồm 5 điểm bắn tầm cao (kết hợp tầm thấp) và 11 điểm bắn tầm thấp.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Theo đó, từ 21h - 21h15 ngày 2/7, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm thuộc nhiều địa bàn, gồm 5 điểm bắn tầm cao (kết hợp tầm thấp) và 11 điểm bắn tầm thấp.

5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2/7 tới.

Mỗi điểm bắn có số lượng pháo hoa được bố trí khác nhau, trong đó khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có số lượng lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp, cùng 78 giàn pháo các loại.

11 điểm bắn tầm thấp gồm: khu vực Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt), Đền tưởng niệm Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú), Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ, Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo), Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu), khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương, (khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ).

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức vận chuyển, lắp đặt, bố trí trận địa bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong khi đó, Công an TPHCM phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và giao thông, phân luồng khu vực vận chuyển và khu vực bắn, lên phương án phòng cháy chữa cháy...