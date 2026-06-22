Đồng Nai điều chỉnh giao thông tại 'điểm đen' nút giao Cổng 11

TPO - Các xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành về nút giao Cổng 11 sẽ không được rẽ trái để đi về hướng Ngã tư Vũng Tàu.

Clip: 'Điểm đen' giao thông nút giao Cổng 11, TP.Đồng Nai

Ngày 22/6, theo thông báo từ Sở Xây dựng TP. Đồng Nai, từ ngày 25/6, các xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ Long Thành đến nút giao Cổng 11 (phường Long Hưng, TP. Đồng Nai) sẽ không được phép rẽ trái để đi về hướng Ngã tư Vũng Tàu. Trong khi đó, các phương tiện đi thẳng vào đường Bùi Văn Hòa hoặc rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp vẫn được lưu thông bình thường.

Đây là giải pháp được đưa ra trên cơ sở kết quả cuộc họp giữa các cơ quan chức năng TP. Đồng Nai nhằm tìm phương án giảm áp lực giao thông tại khu vực Cổng 11 - một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông của TP Đồng Nai nhiều năm qua. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống khu công nghiệp, cảng biển và các trung tâm logistics trên địa bàn, lưu lượng xe tải nặng, xe đầu kéo và sơ-mi rơ-moóc qua khu vực này liên tục gia tăng.

Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải hàng hóa cũng như việc đi lại của người dân.

Các cơ quan chuyên môn đánh giá dòng phương tiện xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc từ Quốc lộ 51 rẽ trái tại nút giao Cổng 11 là một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng xung đột giao thông. Việc các phương tiện có kích thước lớn thực hiện thao tác rẽ trái khiến thời gian giải tỏa dòng xe kéo dài, làm giảm năng lực thông hành của nút giao và gây ùn tắc cục bộ trên nhiều hướng lưu thông.

Việc điều chỉnh hướng lưu thông đối với xe sơ-mi rơ-moóc được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho nút giao Cổng 11, nâng cao khả năng khai thác của tuyến Quốc lộ 51 và các tuyến đường kết nối trong khu vực. Đồng thời, giải pháp này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm tại một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng phía Đông của TP. Đồng Nai.

Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và tài xế chủ động cập nhật quy định mới, xây dựng lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực Cổng 11. Các phương tiện cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông cũng như hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong thời gian đầu triển khai, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và điều tiết giao thông nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với phương án tổ chức giao thông mới, qua đó phát huy hiệu quả giải pháp giảm ùn tắc tại khu vực Cổng 11.