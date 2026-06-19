Người dân TPHCM được đi xe buýt miễn phí từ tháng 7: Phương án triển khai ra sao?

TPO - Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, TPHCM sẽ hỗ trợ 100% giá vé đối với hành khách sử dụng xe buýt trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh đang phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Chính sách này được áp dụng từ tháng 7/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Phương án triển khai ra sao?

Theo phương án được nêu trong tờ trình của UBND TPHCM, chính sách miễn phí xe buýt sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.

Trong giai đoạn đầu, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, người dân được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn và không bắt buộc định danh.

Người dân đi xe buýt tại trung tâm TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Nhà nước sẽ thanh toán cho doanh nghiệp vận tải theo số chuyến xe thực tế vận hành. Mức thanh toán được xác định trên cơ sở doanh thu cùng kỳ năm 2025 của từng tuyến, có tính đến khả năng tăng trưởng sản lượng hành khách nhưng không vượt quá 30%.

Mục tiêu của giai đoạn này là tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân tiếp cận xe buýt, từ đó gia tăng lượng khách và hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

Dù chưa bắt buộc định danh, cơ quan quản lý vẫn khuyến khích hành khách làm quen với hệ thống vé điện tử bằng cách quét căn cước công dân, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng hoặc ứng dụng MultiGo trên thiết bị bán vé điện tử lắp đặt trên xe.

Các dữ liệu phát sinh trong giai đoạn này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá nhu cầu đi lại, phân tích sản lượng hành khách và tối ưu hóa mạng lưới xe buýt.

Để tham gia chương trình, các doanh nghiệp vận tải phải cam kết vận hành đúng biểu đồ chạy xe, không bỏ trạm, không từ chối phục vụ hành khách và duy trì hoạt động liên tục của hệ thống GPS, camera giám sát cùng thiết bị bán vé điện tử kết nối với trung tâm điều hành.

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn đầu khoảng 142 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,69 triệu chuyến xe và sản lượng khoảng 31,3 triệu lượt hành khách.

Từ tháng 10, bắt buộc xác thực khi lên xe

Giai đoạn hai được triển khai từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026. Theo đó, toàn bộ hành khách khi sử dụng xe buýt phải thực hiện xác thực định danh thông qua các phương thức điện tử như thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc VNeID. Nhà nước sẽ thanh toán trực tiếp tiền vé cho từng lượt hành khách được hệ thống ghi nhận.

Các đại biểu HĐND TPHCM thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Ảnh: Hữu Huy

Cơ chế này chuyển từ hình thức thanh toán theo chuyến xe sang thanh toán theo số lượt hành khách thực tế sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu vé điện tử sẽ được đối soát với hệ thống GPS và camera giám sát nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch, đồng thời ngăn chặn các trường hợp trục lợi chính sách.

Theo tính toán, giai đoạn này dự kiến cần khoảng 312 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 72,3 triệu lượt hành khách trên 109 tuyến xe buýt, tương ứng gần 1,94 triệu chuyến xe.

Bên cạnh các tuyến xe buýt đang được trợ giá, TPHCM cũng đề xuất áp dụng chính sách tương tự đối với các tuyến xe buýt không trợ giá.

Các tuyến này cũng được chia làm hai giai đoạn triển khai tương tự, từ miễn phí hoàn toàn theo số chuyến xe vận hành trong giai đoạn đầu đến thanh toán theo số lượt hành khách xác thực qua vé điện tử ở giai đoạn sau.

Đối với nhóm tuyến này, tổng kinh phí dự kiến khoảng 103 tỷ đồng trong giai đoạn đầu. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng dự toán cụ thể cho giai đoạn sau trên cơ sở dữ liệu hành khách thực tế được ghi nhận qua hệ thống vé điện tử.

Danh sách 135 tuyến buýt được miễn phí tại TPHCM.