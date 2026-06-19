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Nhịp sống phương Nam

Tất bật chạy nước rút dự án hơn 12.400 tỷ đồng mở rộng cửa ngõ TPHCM

Văn Quân

TPO - Nhiều công nhân, máy móc triển khai rầm rộ trên công trường mở rộng quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương, TPHCM) để kịp hoàn thành tiến độ vào cuối năm 2026.

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Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP HCM) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm nhằm giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía Bắc TPHCM, được khởi công từ tháng 4/2022.
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Dự án nhằm cải tạo đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong đến cổng chào Bình Dương với tổng chiều dài khoảng 12,7 km và tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên đến hơn 12.400 tỷ đồng.
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Hiện nay, dự án được chia thành nhiều đoạn với tiến độ khác nhau. Đoạn từ ngã tư cầu Ông Bố đến ngã tư Lê Hồng Phong (dài 9,5 km) đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa mở rộng, các đơn vị đang khẩn trương thi công vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
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Đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến cầu Ông Bố (dài khoảng 5,5 km) mặt bằng đã giải phóng xong, nhà thầu đang tăng tốc thi công

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Nhà thầu tăng cường vật liệu, máy móc làm việc xuyên trưa
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Rào chắn công trường thi công với mặt đường cũ, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển bình thường
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Đến nay chỉ còn khoảng gần 1km từ đường Vĩnh Phú 10 tới cầu Vĩnh Bình nhà thầu đang tiến hành đổ đất, lu lèn, trải đá
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Mặt đường sau khi thi công sẽ được nâng cao hơn mặt đường cũ hàng chục cm
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Công tác làm cống thoát nước được làm song hành cùng với mặt đường
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Công trường tấp nập máy móc san gạt, lu lèn
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Từ trạm thu phí cầu Phú Long đến cầu Ông Bố phần đường được mở rộng đã được thảm nhựa và nhà thầu đang tiến nâng cấp mặt đường cũ bằng với mặt đường mới
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Đoạn từ UBND phường Vĩnh Phú cũ đến trạm thu phí cầu Phú Long, mặt đường cũ được đổ đá nâng cấp bằng phẳng với mặt đường mới
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Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ đến nay đã đạt khoảng 70%, khi hoàn thành dự án có 8 làn xe giảm tải áp lực lưu thông từ các địa phương phía Bắc về trung tâm TPHCM

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Theo thiết kế, nền đường được mở rộng lên 40,5m, nâng quy mô từ 6 làn xe lên 8 làn xe và bổ sung thêm 2 cầu vượt tại các giao lộ trọng yếu. Quá trình triển khai ảnh hưởng đến 552 hộ dân và 58 tổ chức, trong đó phần lớn tập trung tại địa bàn TP.Thuận An cũ.

Văn Quân
#quốc lộ 13 #Bình Dương #thi công #dự án giao thông #đầu tư #hạ tầng #TP HCM

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