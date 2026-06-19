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Đăng bài thách thức công an trên Facebook, người đàn ông nhận kết quả không ngờ

Tiến Anh

TPO - Nhiều lần né tránh làm việc, người đàn ông ở TPHCM còn đăng bài thách thức trên Facebook trước khi bị phát hiện dương tính với ma túy đá.

Ngày 19/6, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Trí (25 tuổi, ngụ địa phương) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo từ người dân, lực lượng chức năng xác định Trí thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

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Nguyễn Ngọc Trí đăng nội dung thách thức công an lên mạng xã hội. Ảnh: Công an xã Phú Giáo.

Trong quá trình xác minh, Công an xã Phú Giáo nhiều lần mời Trí đến trụ sở để kiểm tra theo quy định nhưng người này không chấp hành, thường xuyên lẩn tránh. Gia đình Trí cũng chưa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục và giám sát.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Trí sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều nội dung mang tính thách thức, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và lực lượng chức năng.

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Nguyễn Ngọc Trí dương tính với ma túy đá. Ảnh: Công an xã Phú Giáo.

Trước diễn biến trên, Công an xã Phú Giáo đã tiến hành kiểm tra hành chính, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định nhằm làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Trí dương tính với ma túy đá. Người này sau đó được đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an xã Phú Giáo đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Tiến Anh
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