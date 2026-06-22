TPHCM tiếp tục 'sáng nắng, chiều mưa' trong tuần tới

TPO - TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với ban ngày có nắng, một số nơi nắng nóng, nhưng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Nam Bộ trong ngày 22/6 phổ biến có mây, ban ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Vào chiều tối và tối, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại TPHCM, thời tiết ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, thấp nhất từ 26-28 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn

Nhận định xu thế thời tiết những ngày tới của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hoạt động của gió mùa Tây Nam. Từ nay đến khoảng ngày 24-25/6, các hình thế thời tiết này tiếp tục duy trì và có xu hướng hoạt động mạnh hơn.

Do đó, Nam Bộ nhiều khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, một số khu vực có mưa vừa, mưa to. Thời tiết diễn biến phức tạp hơn vào chiều tối và tối, khi các điều kiện khí quyển thuận lợi cho mây đối lưu phát triển mạnh.

Từ 26/6-4/7, khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây và mở rộng dần về phía Đông Nam và chuyển dần xuống phía Nam. Cùng với đó, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ trung bình trên khu vực, áp cao cận nhiệt đới trên cao tiếp tục suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Do tác động của các hình thế thời tiết nêu trên, mưa dông được dự báo tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hỏng nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do vậy, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra.