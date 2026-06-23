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TPHCM 'đóng băng' san lấp 67 hồ, ao, đầm, phá

Duy Quang

TPO - UBND TPHCM vừa công bố 67 hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nhằm ngăn lấn chiếm, duy trì khả năng tích trữ nước và điều hòa môi trường.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 3399/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn TPHCM hiện có tổng cộng 67 ao, hồ, đầm, phá không được san lấp. Các ao, hồ, đầm, phá này hiện có chức năng như phục vụ du lịch, giải trí, chỉnh trang đô thị, tích nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, điều tiết, cung cấp nước tưới, tiêu thoát nước…

Trong danh mục, địa bàn TPHCM cũ có 2 ao là ao cá Hương Tràm phục vụ du lịch, giải trí thuộc địa bàn phường Tân Thuận và ao Song Tân có chức năng chỉnh trang đô thị thuộc địa bàn phường Tân Hưng.

Tỉnh Bình Dương cũ có 17 ao, hồ, đầm phá như hồ Đá Bàn, hồ Cần Nôm, hồ Dốc Nhàn, hồ Từ Vân I, hồ Từ Vân II, hồ Suối Lùng, hồ cảnh quan Công viên thành phố mới, hồ Tân Vĩnh Hiệp, hồ công viên Thủ Dầu Một, hồ công viên khu dân cư Hiệp Thành 3…

Địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chiếm nhiều nhất với 48 ao hồ đầm, phá. Cụ thể, đặc khu Côn Đảo có nhiều nhất với 6 hồ, phường Long Hương và xã Bình Giã cùng có 5 khu vực mặt nước. Các địa phương khác như Hồ Tràm, Vũng Tàu và Tam Thắng mỗi nơi có 3, còn các xã, phường còn lại có 1 - 2 ao hồ đầm, phá.

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Hồ Sông Ray có diện tích hơn 19,2 triệu m2 được đưa vào danh sách không được san lấp. Ảnh: Internet.

Đáng chú ý, các hồ ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có diện tích lớn nhất TPHCM, như hồ Sông Ray có diện tích hơn 19,2 triệu m2, tiếp đến là hồ Đá Đen hơn 6,6 triệu m2, hồ Đá Bàng hơn 2,1 triệu m2…

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định… Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tham mưu UBND TPHCM điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn TPHCM định kỳ 5 năm một lần hoặc trong trường hợp cần thiết theo quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao phổ biến danh mục hồ, ao, đầm, phá nêu trên đến người dân, các tổ chức trên địa bàn để biết và triển khai thực hiện theo quy định. Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trên địa bàn không xả chất thải chưa xử lý vào hồ, ao, đầm, phá gây ô nhiễm nguồn nước, không được tự ý san lấp, cải tạo hồ, ao, đầm, phá.

Đồng thời, theo dõi, quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao, đầm, phá trái phép trên địa bàn theo quy định. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm phá, UBND TPHCM yêu cầu sử dụng hồ, ao, đầm, phá đúng mục đích, không được tự ý san lấp, cải tạo. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm hồ, ao, đầm, phá xây dựng công trình trái phép, xả nước thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ...

Duy Quang
#không được san lấp #ngăn lấn chiếm #duy trì khả năng tích trữ #tích trữ nước #điều hòa môi trường #TPHCM #bảo vệ môi trường #ao hồ #đầm phá

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