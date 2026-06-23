Miễn phí xe buýt 134 tuyến ở TPHCM từ 1/7: Người dân cần lưu ý điều gì?

TPO - Từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, hành khách đi xe buýt trên 134 tuyến tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Chính sách được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu chưa yêu cầu hành khách xác thực danh tính.

Ngày 22/6, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) đã thông tin về việc triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên địa bàn thành phố từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026.

Miễn phí 134 tuyến xe buýt

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 1/7, hành khách sử dụng dịch vụ trên 134 tuyến xe buýt đang hoạt động tại TPHCM sẽ được hỗ trợ toàn bộ giá vé.

Danh sách này gồm các tuyến xe buýt đang được ngân sách thành phố trợ giá và cả một số tuyến chưa được hỗ trợ kinh phí. Chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách sử dụng xe buýt trên địa bàn, không phân biệt nơi cư trú hay nhóm đối tượng.

Hành khách đi xe buýt tại trung tâm TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Tuy nhiên, chương trình không áp dụng với các tuyến xe buýt liên tỉnh; xe buýt hai tầng, xe ô tô thoáng nóc phục vụ khách du lịch; các tuyến vận chuyển hành khách kết nối khu vực trung tâm đô thị, trung tâm du lịch với cảng hàng không; các tuyến có lộ trình đi qua tỉnh, thành khác nhưng mang tính chất tương tự xe buýt liên tỉnh.

Việc hỗ trợ 100% giá vé được triển khai theo nguyên tắc miễn phí nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, thuận tiện cho hành khách và có cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong giai đoạn đầu, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026, hành khách đi xe buýt được miễn phí hoàn toàn, chưa bắt buộc phải xác thực hoặc định danh. Trong thời gian này, thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân tiếp cận xe buýt; đồng thời hoàn thiện dữ liệu, hạ tầng công nghệ và hệ thống vé điện tử để phục vụ công tác quản lý ở giai đoạn tiếp theo.

Dù chưa bắt buộc, hành khách được khuyến khích xác thực, định danh và ghi nhận lượt đi xe buýt. Việc này giúp cơ quan chức năng có thêm dữ liệu đánh giá nhu cầu đi lại, đồng thời người sử dụng có thể tham gia các chương trình khuyến khích, tri ân do các đơn vị đồng hành tài trợ theo quy định.

Từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, chính sách hỗ trợ 100% giá vé tiếp tục được duy trì nhưng gắn với việc ghi nhận, xác thực hoặc định danh hành khách.

Người dân có thể sử dụng căn cước công dân, tài khoản VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các hình thức điện tử hợp pháp khác để thực hiện xác thực khi đi xe buýt.

Đối với các nhóm hành khách có đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, khách vãng lai, thành phố sẽ có hướng dẫn riêng nhằm bảo đảm mọi người đều có thể tiếp cận chính sách thuận lợi, không phát sinh rào cản khi sử dụng xe buýt.

Việc chuyển sang xác thực ở giai đoạn 2 được xem là giải pháp nhằm kiểm soát số lượt đi thực tế, tránh tình trạng thống kê thiếu chính xác, đồng thời tạo nền tảng cho hệ thống vé điện tử và các chính sách hỗ trợ giao thông công cộng lâu dài.

Danh sách các tuyến xe buýt miễn phí tại TPHCM từ ngày 1/7 - 31/12/2026.

Nâng cấp nhà chờ, bến bãi, hạ tầng kết nối

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng chất lượng xe buýt, từ phương tiện, điểm dừng, nhà chờ đến bến bãi và hạ tầng kết nối.

Giai đoạn 2026-2027, TPHCM dự kiến đầu tư mới và nâng cấp hệ thống trụ dừng, nhà chờ theo hướng hiện đại, dễ tiếp cận, thuận tiện hơn cho người già, trẻ em, người khuyết tật và hành khách thường xuyên.

Các bến xe buýt hiện hữu như Bến xe buýt Sài Gòn và Bến xe buýt Chợ Lớn cũng được lên kế hoạch nâng cấp. Thành phố đồng thời dự kiến đầu tư, đưa vào khai thác các bãi đậu xe cao tầng tại Bến xe buýt Chợ Lớn, Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe buýt Tân Phú và các vị trí phù hợp khác theo quy hoạch.

Theo định hướng, việc cải thiện hạ tầng không chỉ giúp nâng năng lực khai thác xe buýt mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại mạng lưới tuyến, tăng khả năng trung chuyển và giảm thời gian chờ đợi của hành khách.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh; bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai thống nhất, công khai, minh bạch và đúng mục tiêu.