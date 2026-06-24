Khởi tố kẻ giả danh nhà báo, nhiều lần chặn xe chở đất để cưỡng đoạt tiền

TPO - Mua thẻ hội viên nhà báo giả trên mạng xã hội, Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần tự xưng là nhà báo, chặn hoạt động san lấp đất của người dân rồi đe dọa phản ánh đến cơ quan chức năng nhằm ép đưa tiền.

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh Công an tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định, trong khi bản thân nợ nần, cần tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Như Mạnh nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, từ đó gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đặt mua trên mạng xã hội Facebook một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên, ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Quá trình điều tra xác định, ngày 12/10/2025, Nguyễn Như Mạnh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 28A-236.04 đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin.

Đối tượng đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được “tạo điều kiện”. Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T (SN 1993, trú tại xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến) đã đưa cho Mạnh 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, ngày 13/6/2026, Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, nơi ông B.T.Đ. (SN 1982, trú tại xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến) đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở.

Tại đây, Mạnh tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng thi công. Trước sự đe dọa của đối tượng, ông B.T.Đ đã đưa cho Mạnh 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công. Sau khi nhận tiền, Mạnh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân, tổ chức từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Công an tỉnh Phú Thọ qua điều tra viên Nguyễn Đức Cao (số điện thoại 0916.432.299) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.