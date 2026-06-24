Công an Đà Nẵng làm việc với 79 trường hợp tương tác với trang mạng phản động

Ngày 24/7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa xác minh, mời làm việc, giáo dục 79 trường hợp có hành vi tương tác, bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên trang facebook của các đối tượng phản động.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường phát hiện, mời làm việc, tuyên truyền giáo dục nhiều chủ tài khoản facebook tham gia tương tác, bình luận trên các trang mạng phản động, đăng tải nội dung chống phá Đảng và Nhà nước.

Công an Đà Nẵng làm việc với một trường hợp tham gia tương tác, bình luận trên các trang mạng phản động.

Qua làm việc, phần lớn các trường hợp đã thừa nhận hành vi tương tác, bình luận đối với các nội dung xuyên tạc, sai sự thật.

Kết quả xác minh cho thấy đa số người vi phạm chưa nhận diện đầy đủ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, nội dung vi phạm; rời khỏi các hội nhóm, trang mạng phản động và ký cam kết không tái phạm.

Hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý hơn 20 trường hợp khác theo quy định pháp luật, kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công an Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hơn 20 trường hợp khác.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong môi trường số hiện nay, việc tương tác với các nội dung chống phá, xuyên tạc có thể là hành vi tiếp tay cho các đối tượng phản động phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn tin đã được kiểm chứng. Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm hoặc trang mạng có dấu hiệu đăng tải thông tin xấu độc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.