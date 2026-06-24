Công an Cao Bằng triệt phá vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới

TPO - Ngày 24/6, thông tin với PV Tiền Phong đại diện Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa chủ trì, phối hợp với cơ quan có chức năng phát hiện, bắt giữ thành công một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có yếu tố xuyên biên giới.

Theo đó, vào hồi 21 giờ 55 phút ngày 7/6/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 3 công dân Việt Nam gồm: Đ.V.S (sinh năm 2001), Đ.V.C (sinh năm 1984) và Đ.Đ.P (sinh năm 2005), cùng trú tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng, đang có hành vi tổ chức đưa dẫn 3 công dân quốc tịch Trung Quốc gồm: W.L.L, R.Y.J và T.Q, có ý định xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng W.L.L (sinh năm 1991, trú tại trấn Nham Khẩu, thành phố Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 996,05 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng cung cấp.

Qua đấu tranh khai thác và mở rộng điều tra, Công an xã Trà Lĩnh bước đầu xác định nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên trước đó đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với mục đích quay trở về Trung Quốc. Điều này cho thấy đường dây di chuyển, vận chuyển ma túy có dấu hiệu liên quốc gia, lợi dụng các tuyến biên giới phức tạp để hoạt động.

Đáng chú ý, lực lượng Công an xã đã vận động thành công một đối tượng người Việt Nam ra đầu thú. Đối tượng này được xác định có vai trò tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, đồng thời đảm nhiệm việc đi trước dẫn đường, cung cấp thông tin về hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng khác trốn tránh sự phát hiện.

Công an tỉnh Cao Bằng đánh giá vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng địa bàn biên giới để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, cũng thể hiện rõ sự tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng khi kết hợp nhiều hành vi phạm tội trong cùng một vụ việc.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an xã Trà Lĩnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời đề xuất chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.