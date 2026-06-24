24 nghệ sĩ thi Tinh hà say hi, tham vọng đưa nhạc Việt ra quốc tế

TPO - Sau thành công của Anh trai say hi và Em xinh say hi, DatVietVAC mở rộng Vũ trụ Say hi với format mới mang tên Tinh hà say hi. Chương trình quy tụ 24 nghệ sĩ, lần đầu hợp tác với producer quốc tế và hướng đến mục tiêu đưa nhạc Việt tiếp cận khán giả toàn cầu.

Tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam ra quốc tế

Chương trình thực tế Tinh hà say hi vừa công bố 24 nghệ sĩ tham gia Anh trai say hi. Đây là lần đầu dàn cast xuất hiện trước công chúng, ban tổ chức giới thiệu format mới của Vũ trụ Say hi trước khi lên sóng vào ngày 4/7.

Buổi ra mắt có sự tham dự của 24 anh trai, đông đảo nghệ sĩ khách mời, đội ngũ sáng tạo đứng sau chương trình gồm tổng đạo diễn, giám đốc âm nhạc, giám đốc nghệ thuật, giám đốc thời trang, các producer, nhạc sĩ, biên đạo cùng ê-kíp sản xuất.

24 nghệ sĩ tham gia chương trình gồm Quang Hùng MasterD, Wren Evans, Dương Domic, JSOL, buitruonglinh, HURRYKNG, Pháp Kiều, Song Luân, CONGB, Sơn.K, CAPTAIN BOY, WEAN, Ali Hoàng Dương, Vương Bình, Cody Nam Võ, Jaysonlei, DILLAN, Đặng Hồng Hải, IVAN, Thể Thiên, HYO, CoolKid, KIMLONG và XUÂN ĐỊNH KY.

Đại diện DatVietVAC cho biết Tinh hà say hi là format mới nhất thuộc Vũ trụ Say hi, được phát triển với quy mô đầu tư lớn, hướng đến việc mở rộng trải nghiệm giải trí và nâng tầm sản phẩm âm nhạc Việt Nam.

Chương trình được xây dựng như một phiên bản premium, tiếp nối thành công của thương hiệu Anh trai say hi và Em xinh say hi, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ sinh thái giải trí.

"DatVietVAC là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa bền vững. Tinh hà say hi không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của IP giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn", đại diện đơn vị sản xuất chia sẻ.

Nhà sản xuất cho biết điểm khác biệt của Tinh hà say hi nằm ở định hướng phát triển không chỉ như chương trình thực tế âm nhạc mà còn là hệ sinh thái trải nghiệm cho khán giả. Nội dung chương trình mở rộng thành nhiều sản phẩm và hoạt động đồng hành, tạo thêm điểm kết nối giữa nghệ sĩ với khán giả.

"Chương trình mang đến cho khán giả trải nghiệm mới trong năm 2026. Lần đầu chúng tôi mời đội ngũ music producer đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, để tạo nên những màu sắc âm nhạc mang tinh thần quốc tế nhưng vẫn giữ tâm hồn Việt", đại diện nhà sản xuất nói thêm.

Tinh hà say hi hướng đến việc tạo không gian âm nhạc hiện đại, nghệ sĩ và nhà sản xuất đồng hành tạo nên sản phẩm mang bản sắc Việt Nam nhưng có khả năng tiếp cận khán giả quốc tế. Khác với mùa trước, chương trình được thiết kế với cường độ sản xuất cao. Nghệ sĩ liên tục sáng tạo, tập luyện, thu âm và hoàn thiện tiết mục trong thời gian ngắn. Thử thách đòi hỏi khả năng thích nghi, tinh thần kỷ luật và sức bền lớn hơn từ các thành viên tham gia.

Điểm nhấn năm nay là 24 nghệ sĩ tham gia chương trình được đặt tên cho 24 ngôi sao. Khán giả có thể trực tiếp tra cứu và tìm kiếm ngôi sao tương ứng với thần tượng mình yêu thích. Tinh hà say hi cũng lần đầu giới thiệu hệ thống mascot riêng cho từng nghệ sĩ cùng bộ nhận diện thương hiệu mới.

Áp lực của 24 anh trai

Dù đã có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật, nhiều thành viên cho biết họ có cường độ làm việc cao, áp lực liên tục làm mới bản thân để đáp ứng yêu cầu của chương trình.

Thể Thiên - cháu trai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - cho biết việc tham gia Tinh hà say hi là cơ hội để anh học hỏi đồng nghiệp và thử sức với những giới hạn mới. Nam ca sĩ mong muốn đóng góp màu sắc cá nhân vào các tiết mục được đầu tư. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những thử thách không nhỏ về thể lực và tinh thần.

"Có những ngày chúng tôi thu âm xuyên đêm đến 6h sáng. Mọi người phải dành thời gian hồi phục sức khỏe rồi tiếp tục chuẩn bị cho các phần trình diễn tiếp theo", Thể Thiên chia sẻ.

Nam ca sĩ nói thêm việc liên tục thu âm, tập luyện và ghi hình trong thời gian ngắn khiến các nghệ sĩ gần như hoạt động hết công suất để hoàn thành tiến độ. Không chỉ gương mặt mới, nghệ sĩ từng tham gia các mùa trước cũng cho rằng Tinh hà say hi là hành trình nhiều thử thách.

Song Luân - Anh trai say hi mùa một - cho rằng kinh nghiệm không phải là lợi thế tuyệt đối khi bước vào một format có nhiều thay đổi.

"Nhiều người nghĩ kinh nghiệm là vũ khí, nhưng với chương trình này, tôi nghĩ điều đó chưa hoàn toàn đúng. Những người từng tham gia mùa một và mùa 2 có thuận lợi nhất định, chẳng hạn dễ bắt nhịp hơn với đồng đội mới. Nhưng nếu chủ quan thì mọi chuyện đi theo hướng ngược lại", anh nói.

Song Luân nói thêm điều khó nhất đối với nghệ sĩ có dấu ấn riêng là phải liên tục làm mới bản thân.

WEAN - anh trai mùa một - mô tả Tinh hà say hi là hành trình vượt ngưỡng. Nghệ sĩ tham gia biểu diễn phải đồng hành trong quá trình xây dựng hình ảnh và phát triển sản phẩm. Các thành viên phải tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án, từ âm nhạc đến hoạt động đồng hành.

CAPTAIN BOY nói có giai đoạn các anh trai làm việc hơn 10 tiếng/ngày, từ tập luyện, sáng tác, thu âm đến hoàn thiện chi tiết dàn dựng.

Nam nghệ sĩ cho biết áp lực công việc lớn, nhiều thành viên không còn đặt nặng chuyện thắng thua hay điểm số, chỉ tập trung hỗ trợ nhau để hoàn thành thử thách.

Các thành viên cũng chia sẻ Wren Evans phải nhập viện truyền nước sau thời gian làm việc liên tục, anh trai IVAN có lúc bật khóc vì áp lực ghi hình. Các anh trai nói thêm Tinh hà say hi thử thách khả năng thích nghi, sức bền và tinh thần đồng đội của các nghệ sĩ, kỳ vọng tạo thêm dấu ấn mới cho thị trường giải trí Việt dịp hè.