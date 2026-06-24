Sự cố khiến Bảo Ngọc phải 2 lần đính chính

TPO - Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng xin lỗi sau những tranh luận liên quan thư trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Columbia University (Mỹ). Cô khẳng định kết quả trúng tuyển là chính xác, làm rõ chi tiết "ho tuition" xuất hiện trên hình ảnh đăng tải và lý do không công bố khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD ngay từ đầu.

Thông tin Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Columbia University (Mỹ) đang thu hút sự chú ý từ khán giả.

Đáng chú ý nhất, hình ảnh thư tuyển sinh đăng trên fanpage "Lê Nguyễn Bảo Ngọc" phát sinh nhiều tranh luận liên quan khoản hỗ trợ 15.000 USD và nhiều đoạn văn không rõ ràng, trong đó có cụm từ "ho tuition" không rõ nghĩa.

Trước những ý kiến trái chiều, rạng sáng 24/6, Bảo Ngọc phát đi thông báo chính thức làm rõ toàn bộ sự việc.

Xin lỗi vì sơ suất trong quá trình công bố thông tin

Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University là thông tin chính xác.

Cô cho biết toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thủ tục học vụ liên quan đều thực hiện theo đúng quy trình của nhà trường. Trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình tại thời điểm đó.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận sai sót vụ thư tuyển sinh gây tranh luận.

Tuy nhiên, do đã có kế hoạch tham gia Miss World 2026 từ trước, cô chủ động đề nghị nhà trường cho phép dời thời gian nhập học sang năm 2027 và đã được chấp thuận. Việc thay đổi thời điểm nhập học đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận ở kỳ nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại trong tương lai.

Bảo Ngọc thừa nhận có sai sót phát sinh trong quá trình đăng tải hình ảnh thư tuyển sinh lên mạng xã hội. Theo giải thích, quản trị viên fanpage đã sử dụng công cụ AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật một số thông tin trước khi công khai.

Trong quá trình xử lý, công cụ AI tự động tái tạo sai ký tự trên văn bản, khiến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng nội dung thư gốc, trong đó có dòng thông tin liên quan đến học phí.

Người đẹp cho rằng đây là lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh và đội ngũ quản lý fanpage đã thiếu cẩn trọng khi không đối chiếu lại tài liệu gốc trước khi công bố.

Bảo Ngọc khẳng định không có bất kỳ cá nhân nào cố tình chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh nhằm thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hoặc tạo ra một hình ảnh khác với văn bản do nhà trường gửi.

Sau khi phát hiện những tranh cãi liên quan, Bảo Ngọc cho biết đã chủ động kiểm tra lại toàn bộ thông tin, gỡ bỏ nội dung đăng tải để tránh phát sinh thêm hiểu lầm.

"Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, tôi xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm, góp ý", cô bày tỏ.

Vì sao Bảo Ngọc không công bố khoản hỗ trợ tài chính ngay từ đầu?

Sau khi Bảo Ngọc công bố thông tin được nhận vào chương trình Thạc sĩ Quản trị công (MPA) chuyên ngành Khoa học và Chính sách Môi trường tại School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University, nhiều tranh luận xuất hiện xoay quanh khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD được ghi nhận trong thư tuyển sinh.

Theo giải thích mới nhất từ Bảo Ngọc, khoản SIPA Environmental Fellowship này được xét cấp cho kỳ nhập học mùa hè năm 2026. Tuy nhiên, do quyết định hoãn nhập học sang năm 2027 để tập trung cho hành trình Miss World 2026, các điều kiện hỗ trợ tài chính nói trên không được bảo lưu mặc định mà sẽ được nhà trường xem xét lại khi ứng viên chính thức nhập học.

Nói cách khác, khoản hỗ trợ 15.000 USD chỉ gắn với thư mời nhập học của năm 2026 và không còn là quyền lợi chắc chắn ở thời điểm hiện tại. Đây được xem là lý do khiến Bảo Ngọc lựa chọn không nhấn mạnh hoặc chưa công bố đầy đủ thông tin liên quan ở bài đăng đầu.

Bên cạnh những tranh luận về khoản hỗ trợ tài chính, một số chuyên gia cho rằng điều đáng chú ý hơn nằm là ở thư mời nhập học từ SIPA Columbia.

School of International and Public Affairs (SIPA) là trường chính sách công trực thuộc Columbia University - một trong tám đại học thuộc hệ thống Ivy League danh tiếng của Mỹ. Đây là môi trường đào tạo nhiều nhà lãnh đạo chính trị, chuyên gia hoạch định chính sách và nhân sự cấp cao trên toàn thế giới.

Đội ngũ quản lý fanpage của Bảo Ngọc mắc lỗi do sơ sót sử dụng AI.

Trong lịch sử, Columbia University có mạng lưới cựu sinh viên đặc biệt nổi bật với nhiều nhân vật ảnh hưởng trong chính trị và kinh tế toàn cầu như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Ngoại trưởng Antony Blinken, cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright hay nhà đầu tư Warren Buffett. Trường cũng đào tạo nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500 như James Gorman (Morgan Stanley), Ursula Burns (Xerox) hay Henry Kravis (KKR).

Theo các bảng xếp hạng giáo dục quốc tế, Columbia University thường xuyên nằm trong nhóm đại học hàng đầu thế giới. Riêng SIPA được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo uy tín về chính sách công, quản trị công và quan hệ quốc tế.

Chương trình MPA in Environmental Science and Policy mà Bảo Ngọc được nhận vào học là chương trình liên ngành kết hợp giữa khoa học môi trường, biến đổi khí hậu và hoạch định chính sách công. Hồ sơ ứng viên không chỉ được đánh giá thông qua điểm số học thuật mà còn dựa trên kinh nghiệm hoạt động xã hội, năng lực lãnh đạo, định hướng nghề nghiệp và tiềm năng đóng góp cho cộng đồng.

Một số chuyên gia tư vấn du học cho rằng việc được nhận vào chương trình đã là thành tích đáng ghi nhận đối với bất kỳ ứng viên quốc tế nào. Trong khi đó, khoản SIPA Environmental Fellowship 15.000 USD tuy không phải học bổng toàn phần nhưng vẫn là một hình thức hỗ trợ tài chính có tính cạnh tranh, phản ánh việc hồ sơ của ứng viên nhận được đánh giá tích cực từ hội đồng tuyển sinh và bộ phận hỗ trợ tài chính.

Nhiều cựu du học sinh và những người từng tham gia quá trình săn học bổng tại Mỹ cũng nhận định rằng ở các chương trình sau đại học thuộc Ivy League, thư mời nhập học thường mang ý nghĩa học thuật quan trọng hơn giá trị học bổng đi kèm. Trước khi được xem xét hỗ trợ tài chính, ứng viên đã phải vượt qua vòng đánh giá hồ sơ với các tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe.