Jennie (Blackpink) đi vào lịch sử khoa học nhờ loài cá nhỏ nhất thế giới

TPO - Jennie Ruby - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink, vừa được đặt tên cho một loài cá nhỏ mà các nhà khoa học phát hiện gần đây tại khu vực cửa sông Châu Giang, miền nam Trung Quốc.

Jennie - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng thế giới Blackpink. (Ảnh: AP)

Loài cá nhỏ có chiều dài chỉ 9mm – ngắn hơn móng tay người, được đặt tên là Brachygobius jennie.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Zoosystematics and Evolution tuần trước, đây là loài cá bống ong đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc và có thể trở thành mô hình nghiên cứu về giới hạn sinh học của hiện tượng thu nhỏ kích thước ở động vật có xương sống.

Tian Jiangyan, người phát hiện loài cá và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc nghe các ca khúc của Jennie đã truyền cảm hứng cho cô trong quá trình học tập. Việc đặt tên loài theo nữ ca sĩ là cách Tian ghi nhận “ảnh hưởng tích cực” mà Jennie mang lại cho công việc nghiên cứu của mình.

Khi bắt gặp những con cá tí hon này trong chuyến khảo sát thực địa tại vùng đất ngập mặn gần cửa sông Châu Giang vào tháng 4/2025, Tian ban đầu nghĩ rằng chúng chỉ là cá con. Tuy nhiên, các hoa văn trên cơ thể chúng không trùng khớp với bất kỳ loài nào đã được ghi nhận trong khu vực.

Loài cá bống tí hon được đặt tên theo Jennie. (Ảnh: SCMP)

Trở về phòng thí nghiệm, Tian cùng các đồng nghiệp tại Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu kỹ hơn.

Thông qua việc so sánh đặc điểm hình thái của loài cá với dữ liệu ADN của các loài đã biết, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia tại Malaysia – nơi có nhiều loài cá bống ong sinh sống – nhóm nghiên cứu kết luận đây là một loài cá bống ong hoàn toàn mới đối với khoa học.

Với chiều dài dưới 9 mm, Brachygobius jennie là thành viên nhỏ nhất từng được biết đến trong chi của mình và có thể là loài cá nhỏ nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Theo nghiên cứu, nó cũng nằm trong số những loài cá nhỏ nhất thế giới.

Loài cá bống ong mang tên Jennie có thể được phân biệt với các loài cùng họ nhờ hoa văn sọc sẫm màu đặc trưng trên cơ thể, trong đó nổi bật là một dấu gần giống hình chữ V phía sau đầu.

Các nhà nghiên cứu cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp về cách các loài động vật có thể duy trì hoạt động sinh học ở kích thước cực nhỏ. Thông qua việc nghiên cứu cấu trúc giải phẫu và quá trình phát triển của loài cá này, họ hy vọng sẽ hiểu rõ hơn những gì xảy ra khi động vật có xương sống tiến gần đến giới hạn tối thiểu về kích thước cơ thể.

Jennie không phải là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu truyền cảm hứng cho giới khoa học trong việc đặt tên loài. Năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Thái Lan đã đặt tên một loài hoa quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng theo tên Lisa – thành viên cùng nhóm với Jennie và cũng là người Thái Lan.

Đầu năm nay, các nhà khoa học châu Âu cũng đặt tên cho một loài côn trùng 100 triệu năm tuổi được bảo tồn trong hổ phách Myanmar theo tên nhóm nhạc nam K-pop Stray Kids, cho rằng cặp chân trước có móng vuốt đặc biệt của loài này gợi nhớ đến một trong những tư thế tạo dáng đặc trưng của nhóm.