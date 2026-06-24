Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Jennie (Blackpink) đi vào lịch sử khoa học nhờ loài cá nhỏ nhất thế giới

Bình Giang

TPO - Jennie Ruby - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink, vừa được đặt tên cho một loài cá nhỏ mà các nhà khoa học phát hiện gần đây tại khu vực cửa sông Châu Giang, miền nam Trung Quốc.

jennie.jpg
Jennie - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng thế giới Blackpink. (Ảnh: AP)

Loài cá nhỏ có chiều dài chỉ 9mm – ngắn hơn móng tay người, được đặt tên là Brachygobius jennie.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Zoosystematics and Evolution tuần trước, đây là loài cá bống ong đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc và có thể trở thành mô hình nghiên cứu về giới hạn sinh học của hiện tượng thu nhỏ kích thước ở động vật có xương sống.

Tian Jiangyan, người phát hiện loài cá và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc nghe các ca khúc của Jennie đã truyền cảm hứng cho cô trong quá trình học tập. Việc đặt tên loài theo nữ ca sĩ là cách Tian ghi nhận “ảnh hưởng tích cực” mà Jennie mang lại cho công việc nghiên cứu của mình.

Khi bắt gặp những con cá tí hon này trong chuyến khảo sát thực địa tại vùng đất ngập mặn gần cửa sông Châu Giang vào tháng 4/2025, Tian ban đầu nghĩ rằng chúng chỉ là cá con. Tuy nhiên, các hoa văn trên cơ thể chúng không trùng khớp với bất kỳ loài nào đã được ghi nhận trong khu vực.

img-2008.jpg
Loài cá bống tí hon được đặt tên theo Jennie. (Ảnh: SCMP)

Trở về phòng thí nghiệm, Tian cùng các đồng nghiệp tại Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu kỹ hơn.

Thông qua việc so sánh đặc điểm hình thái của loài cá với dữ liệu ADN của các loài đã biết, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia tại Malaysia – nơi có nhiều loài cá bống ong sinh sống – nhóm nghiên cứu kết luận đây là một loài cá bống ong hoàn toàn mới đối với khoa học.

Với chiều dài dưới 9 mm, Brachygobius jennie là thành viên nhỏ nhất từng được biết đến trong chi của mình và có thể là loài cá nhỏ nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Theo nghiên cứu, nó cũng nằm trong số những loài cá nhỏ nhất thế giới.

Loài cá bống ong mang tên Jennie có thể được phân biệt với các loài cùng họ nhờ hoa văn sọc sẫm màu đặc trưng trên cơ thể, trong đó nổi bật là một dấu gần giống hình chữ V phía sau đầu.

Các nhà nghiên cứu cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp về cách các loài động vật có thể duy trì hoạt động sinh học ở kích thước cực nhỏ. Thông qua việc nghiên cứu cấu trúc giải phẫu và quá trình phát triển của loài cá này, họ hy vọng sẽ hiểu rõ hơn những gì xảy ra khi động vật có xương sống tiến gần đến giới hạn tối thiểu về kích thước cơ thể.

Jennie không phải là thành viên đầu tiên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu truyền cảm hứng cho giới khoa học trong việc đặt tên loài. Năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Thái Lan đã đặt tên một loài hoa quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng theo tên Lisa – thành viên cùng nhóm với Jennie và cũng là người Thái Lan.

Đầu năm nay, các nhà khoa học châu Âu cũng đặt tên cho một loài côn trùng 100 triệu năm tuổi được bảo tồn trong hổ phách Myanmar theo tên nhóm nhạc nam K-pop Stray Kids, cho rằng cặp chân trước có móng vuốt đặc biệt của loài này gợi nhớ đến một trong những tư thế tạo dáng đặc trưng của nhóm.

Bình Giang
Theo SCMP
#Cá bống ong #Jennie #Blackpink

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe