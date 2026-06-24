Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ninh Bình ‘muốn’ quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương

Minh Đức - Bùi Tuấn

TPO - Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình đã ký văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển Vườn quốc gia Cúc Phương từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc chuyển giao nhằm bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đồng thời tạo điều kiện phát huy hiệu quả các giá trị sinh thái, cảnh quan và di sản của Vườn quốc gia Cúc Phương gắn với chiến lược phát triển du lịch bền vững của địa phương.

7.jpg
Vườn Cúc Phương - Ninh Bình.

Mặc dù Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ, song phần lớn diện tích tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng, các giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, hệ thống hạ tầng quản lý, nghiên cứu khoa học và hoạt động du lịch sinh thái đều tập trung tại Ninh Bình.

Trong tổng diện tích hiện trạng 22.409 ha của Vườn, có 11.440 ha thuộc địa bàn Ninh Bình, chiếm hơn 51%; Thanh Hóa có 4.999 ha, chiếm 22,3%; Phú Thọ có 5.970 ha, chiếm 26,6%.

Theo đề xuất của tỉnh, việc giao UBND tỉnh Ninh Bình làm cơ quan quản lý trực tiếp sẽ tạo đầu mối thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; giảm tầng nấc trung gian; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của địa phương trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và khai thác bền vững các giá trị của Vườn quốc gia.

Đồng thời, việc chuyển giao sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lồng ghép công tác bảo tồn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch sinh thái, du lịch di sản, kinh tế xanh và không gian phát triển từ vùng núi đến vùng biển của tỉnh, bao gồm các khu vực Cồn Nổi, Giao Ninh và vùng ven biển phía Đông Nam.

3.jpg
Nhiều loại động vật quý hiếm tại vườn Cúc Phương.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng cho rằng việc thống nhất đầu mối quản lý sẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng trái phép, xâm hại tài nguyên rừng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng nhất cả nước.

Trong định hướng xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ, đô thị sinh thái và thành phố sáng tạo, Vườn quốc gia Cúc Phương được xác định là hạt nhân của không gian sinh thái - văn hóa - du lịch. Không chỉ sở hữu hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi có giá trị hàng đầu Việt Nam, Cúc Phương còn giữ vai trò kết nối các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, núi đá vôi và vùng biển, hình thành chuỗi liên kết sinh thái đặc sắc phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Đặc biệt, Cúc Phương còn là vùng đất có giá trị lịch sử và khảo cổ nổi bật. Nằm ở phía Đông Nam dãy núi Tam Điệp, khu vực này lưu giữ nhiều dấu tích cư trú của người tiền sử cách đây từ 7.000 đến 12.000 năm. Nhiều hiện vật khảo cổ quý giá như mộ táng, rìu đá, mũi tên đá, công cụ bằng xương và vỏ sò đã được phát hiện trong các hang động, minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển lâu đời của cộng đồng cư dân Việt cổ.

1-6574.jpg
Vườn Cúc Phương nhìn từ trên cao.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc chuyển giao Vườn quốc gia Cúc Phương là phù hợp với chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giảm sự chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Việc chuyển giao chỉ liên quan đến mô hình tổ chức quản lý, không làm thay đổi địa giới hành chính hiện có của các địa phương; các tỉnh liên quan vẫn thực hiện quản lý nhà nước theo địa giới hành chính và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Minh Đức - Bùi Tuấn
#Chuyển giao quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương #Ninh Bình muốn quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương #Vườn quốc gia Cúc Phương #Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe