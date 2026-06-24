Cứu sống bé gái 'khoái' ăn tóc, cát, vữa tường

TPO - Một bé gái 4 tuổi ở xã Tuyên Phú (Quảng Trị) được đưa đến bệnh viện vì đau bụng kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của cháu có hai khối bã lớn được tạo thành từ tóc và thức ăn, kết tụ thành búi tóc dài khoảng 10cm.

Ngày 24/6, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi thành công, lấy ra một búi tóc lớn trong dạ dày của bệnh nhi D.K.N. (4 tuổi, trú xã Tuyên Phú).

Búi tóc được lấy ra từ dạ dày bé 4 tuổi ở xã Kim Phú.

Theo người nhà, cháu bé bị đau bụng quanh rốn kéo dài khoảng hai ngày. Ban đầu gia đình nghĩ trẻ chỉ bị đau bụng thông thường nên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, khi tình trạng không cải thiện, bé được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Kết quả siêu âm phát hiện một khối bất thường trong dạ dày kích thước khoảng 5,6 x 2,4cm. Sau đó, bệnh nhi được chỉ định nội soi tiêu hóa để xác định nguyên nhân.

Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày có hai khối bã lớn, chủ yếu được tạo thành từ tóc quấn lẫn thức ăn. Các dị vật này kết tụ thành búi tóc dài khoảng 10cm. Toàn bộ khối bã đã được lấy ra thành công bằng phương pháp nội soi, giúp bệnh nhi tránh được nguy cơ phải phẫu thuật.

Khai thác thêm bệnh sử từ gia đình cho thấy cháu bé sống cùng ông bà và có nhiều thói quen bất thường kéo dài như nhổ tóc rồi ăn tóc, ăn cát, ăn vữa tường và thường xuyên đưa các vật lạ trong nhà vào miệng.

Theo các bác sĩ, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng ăn vật lạ (Pica) - tình trạng người bệnh có xu hướng ăn những thứ không phải thực phẩm như tóc, đất, cát, giấy hoặc vôi tường.

Những vật chất này không thể tiêu hóa, dễ tích tụ trong đường tiêu hóa tạo thành khối bã, gây đau bụng kéo dài, nôn ói, tắc ruột, loét hoặc chảy máu tiêu hóa. Trong nhiều trường hợp, người bệnh phải can thiệp phẫu thuật khi khối bã phát triển quá lớn.

Thiếu máu nặng do thiếu sắt kéo dài

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm còn ghi nhận bệnh nhi bị thiếu máu nặng với nồng độ hemoglobin chỉ 74 g/L. Hình ảnh hồng cầu nhỏ, nhược sắc cho thấy trẻ bị thiếu sắt kéo dài.

Hiện sức khoẻ của cháu bé đã ổn định

Các chuyên gia nhận định thiếu sắt và hội chứng ăn vật lạ có mối liên hệ mật thiết. Trẻ thiếu sắt có thể xuất hiện hành vi ăn các vật không phải thức ăn, trong khi việc ăn vật lạ kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ rối loạn dinh dưỡng và thiếu vi chất.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, ăn uống tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện ăn tóc, đất, cát, giấy hoặc các vật lạ khác. Khi phát hiện những dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu cũng như các rối loạn hành vi liên quan.

“Việc quan sát, theo dõi sát sao của gia đình có vai trò rất quan trọng trong phát hiện sớm hội chứng ăn vật lạ và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ” - bác sĩ Hân nhấn mạnh.