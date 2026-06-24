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Pháp luật

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Truy tố ‘ông trùm’ kinh doanh siêu xe Phan Công Khanh và đồng phạm

Tân Châu

TPO - Từng được biết đến là “ông trùm” kinh doanh siêu xe tại TPHCM, Phan Công Khanh cùng đồng phạm vừa bị Viện KSND TPHCM truy tố do dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị đặc biệt lớn của khách hàng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (Giám đốc Công ty K-Super, ngụ quận 7 cũ, TPHCM), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã), Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

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Phan Công Khanh tại Cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Công Khanh được nhiều người biết đến trong giới kinh doanh siêu xe tại TPHCM. Dưới danh nghĩa điều hành showroom chuyên mua bán các dòng xe sang, Khanh tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có khả năng giao dịch những tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, do làm ăn thua lỗ, thiếu hụt nguồn tiền để trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Khanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua các giao dịch mua bán, ký gửi xe sang.

Ngày 23/5/2023, các bị can Khanh, Vấn và Mohamach Da Pha bàn bạc việc chiếm đoạt một xe ô tô trị giá 7,1 tỷ đồng của bà L. gửi tại showroom K-Supper. Sau khi nhận xe, các bị can đem cầm cố để vay 3 tỷ đồng.

Đến ngày 13/6/2023, Khanh và Vấn chiếm đoạt xe ô tô trị giá 13,3 tỷ đồng của anh P. cho mượn để trưng bày tại showroom rồi bán lại cho anh H. với giá 24,5 tỷ đồng.

Ngày 14/6/2023, Mohamach Da Pha chiếm đoạt xe ô tô trị giá 870 triệu đồng của anh S. cho Mohamach Da Pha mượn để sử dụng, sau đó đem cầm cố 1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, hành vi của Phan Công Khanh và đồng phạm đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đặc biệt gây mất niềm tin trong hoạt động kinh doanh, mua bán và ký gửi các tài sản có giá trị lớn.

Tân Châu
#Phan Công Khanh #K-Super #Siêu xe Mclaren #Lạm dụng tín nhiệm #Viện KSND TPHCM

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