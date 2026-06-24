Hot girl 9X lừa tiền hùn vốn của nhiều người quen

TPO - Dùng những lời hứa hẹn về cổ phần doanh nghiệp và lợi nhuận hấp dẫn từ kinh doanh mỹ phẩm, một phụ nữ ở Huế đã khiến người quen nhiều lần chuyển tiền góp vốn. Khi “vở kịch” đầu tư sắp đổ bể, đối tượng tiếp tục dựng chuyện hàng hóa bị kiểm tra, cần tiền “lo” cơ quan chức năng để chiếm đoạt tổng cộng 700 triệu đồng.

Ngày 24/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Tuyết để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh CA

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10 đến tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Tuyết nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật với ông Nguyễn Văn T. về việc bản thân đang sở hữu cổ phần tại Công ty Global Group và có cơ hội đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8% mỗi tháng.

Tin tưởng những lời giới thiệu hấp dẫn này, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để góp vốn đầu tư.

Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 22/11/2024, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện một lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, đồng thời bị cơ quan thuế truy thu thuế. Đối tượng cho rằng cần gấp một khoản tiền để “giải quyết” vụ việc, lấy hàng về tiếp tục kinh doanh.

Do tin tưởng, ông T. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra.

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do Tuyết thua lỗ khi đầu tư tiền ảo. Để có tiền bù đắp, đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của ông T., liên tiếp đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm cũng như cần tiền để “chung chi” cho cơ quan thuế. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Tuyết sử dụng vào việc đầu tư tiền ảo và tiếp tục thua lỗ.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tuyết nhiều lần thay đổi lời khai, tìm cách phủ nhận hành vi phạm tội. Đối tượng cho rằng các nội dung trao đổi, tin nhắn với ông T. đều được thực hiện theo sự chỉ đạo của chính bị hại.

Tuy nhiên, trước hệ thống tài liệu, chứng cứ khách quan được thu thập, các lập luận của Tuyết đều bị bác bỏ. Trước những chứng cứ rõ ràng và chặt chẽ, đối tượng buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.