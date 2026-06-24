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Thế giới

Elon Musk mất danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ đô

Minh Hạnh

TPO - Khối tài sản của doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã giảm xuống dưới 1 nghìn tỷ USD, còn 957 tỷ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, được tính toán dựa trên giá trị cổ phiếu của các công ty và một số yếu tố khác.

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Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 12/6, tỷ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD, ngay sau khi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX định giá công ty này ở mức hơn 2 nghìn tỷ đô la. Cổ phiếu SpaceX sau đó tiếp tục tăng mạnh trong nhiều ngày, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ háo hức với những lời hứa của công ty.

Tuy nhiên, những thay đổi mới nhất cho thấy khối tài sản của doanh nhân này đã giảm 118 tỷ USD. Cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức khoảng 156 USD vào ngày 23/6, giảm hơn 30% so với mức đỉnh trong ngày là 225 USD vào ngày 16/6, mặc dù vẫn cao hơn mức 150 USD khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch vào ngày 12/6.

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Bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

Các cổ phiếu công nghệ đã bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây do lo ngại về bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) và việc tăng lãi suất.

Một số nhà phân tích đã đặt câu hỏi về mức định giá quá cao và các mục tiêu đầy tham vọng của SpaceX, từ trung tâm dữ liệu trong không gian đến việc đưa con người lên sao Hỏa.

Công ty SpaceX vẫn là tài sản quý giá nhất của tỷ phú Elon Musk. Theo Bloomberg, tỷ phú Musk nắm giữ số cổ phiếu trị giá 744 tỷ USD tính đến 23/6, chiếm gần 80% tổng tài sản ròng của ông. Cổ phần của ông Musk trong Tesla, trị giá 158 tỷ đô la, cũng bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo.

Tất nhiên, biến động thị trường là điều bình thường, và nếu SpaceX phục hồi, tài sản ròng của ông Musk cũng sẽ phục hồi.

Dù bị rớt khỏi danh sách nghìn tỷ đô, tài sản của Musk vẫn vượt xa đáng kể so với người giàu thứ hai, người đồng sáng lập Google, Larry Page. Để dễ hình dung, sự chênh lệch giữa hai vị trí này là khoảng 660 tỷ USD, gấp đôi tài sản của tỷ phú Jeff Bezos.

Minh Hạnh
Yahoo News
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