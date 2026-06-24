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Thế giới

Lính Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc

Bình Giang

TPO - Hôm nay (24/6), quân đội Hàn Quốc cho biết 1 binh sĩ Triều Tiên đang bị điều tra sau khi vượt qua đường ranh giới quân sự (MDL) để sang Hàn Quốc vào tối 23/6.

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Khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã tiếp nhận người lính này tại khu vực gần đường biên giới thực tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngay trong tối 23/6.

“Các chi tiết liên quan đang được các cơ quan chức năng điều tra”, JCS cho biết trong thông cáo.

Theo các nguồn tin quân sự, người lính này đã bày tỏ mong muốn đào tẩu sang Hàn Quốc.

MDL chạy dọc theo Khu Phi quân sự (DMZ), cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 50km và cách thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên khoảng 150km.

Đây là lần thứ 4 công dân Triều Tiên vượt sang Hàn Quốc kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 6/2025, và là trường hợp thứ 2 liên quan đến quân nhân Triều Tiên.

Tháng 10 năm ngoái, 1 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua MDL ở khu vực trung tâm biên giới và bày tỏ nguyện vọng đào tẩu. Tháng 7 năm ngoái ghi nhận 2 trường hợp thường dân Triều Tiên vượt qua MDL sang Hàn Quốc.

Các cơ quan quân sự và tình báo Hàn Quốc được cho là đang điều tra đơn vị công tác, cấp bậc cũng như động cơ khiến người lính mới nhất vượt biên sang Hàn Quốc.

Hàng ngàn người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ khi bán đảo này bị chia đôi trong cuộc chiến nổ ra năm 1950. Hầu hết đi bằng đường bộ sang Trung Quốc, sau đó sang nước thứ 3 rồi mới tới Hàn Quốc.

Vượt qua biên giới trên bộ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là điều tương đối ít xảy ra, vì khu vực này có cây cối rậm rạp, nhiều bãi mìn và có binh lính của hai bên canh gác.

Bình Giang
Theo Korea Herald
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Lính đào tẩu

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