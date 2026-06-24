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Hà Nội giảm nhiệt trước đêm concert Thanh xuân

Đỗ Quyên

TPO - Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết Hà Nội được dự báo giảm nhiệt từ 26/6. Concert Thanh xuân tối 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình) có khả năng diễn ra trong điều kiện thời tiết dễ chịu.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ kéo dài đến khoảng ngày 25/6. Từ chiều tối và đêm 25/6, khu vực bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm dần.

Riêng tại Hà Nội, ngày 24-25/6 vẫn duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 độ C. Tuy nhiên từ ngày 26/6, thời tiết chuyển biến rõ rệt khi mưa rào và dông xuất hiện trở lại, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn khoảng 32-34 độ C.

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Gấp rút dàn dựng sân khấu và tập luyện cho concert Thanh xuân. Ảnh: Trọng Tài.

Dự báo trong ngày 27/6 - thời điểm diễn ra concert Thanh xuân - Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt thấp hơn đáng kể so với những ngày trước đó. Dù thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo nguy cơ xảy ra dông, lốc.

Khán giả tham gia chương trình nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, chuẩn bị ô, áo mưa mỏng và đến địa điểm tổ chức sớm để thuận tiện di chuyển.

Concert Thanh xuân đang bước vào công đoạn chuẩn bị cuối cho đêm diễn. Theo ban tổ chức, cổng sự kiện sẽ mở đón khán giả từ 13h ngày 27/6 và đóng lúc 18h.

Khu vực fanzone hoạt động từ 17h30 đến 19h. Trên vé điện tử và vé mời được phân chia thành các khu vực Thanh xuân 1 đến Thanh xuân 6 để thuận tiện cho việc sắp xếp chỗ ngồi và điều phối khán giả.

Ban tổ chức khuyến nghị người tham dự đến theo khung giờ ghi trên vé để hoàn tất thủ tục check-in, di chuyển vào đúng khu vực và ổn định vị trí trước khi chương trình bắt đầu. Concert Thanh xuân không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Người tham dự cần mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc căn cước điện tử để đối chiếu thông tin khi vào cổng.

Ban tổ chức cũng lưu ý khán giả không mua bán, chuyển nhượng vé hoặc chia sẻ mã QR nhằm tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình kiểm soát an ninh.

Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, diễn ra tối 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình với sân khấu quy mô khoảng 20.000 chỗ ngồi. Những ngày qua, hàng trăm nghệ sĩ, sinh viên và ê-kíp kỹ thuật liên tục tập luyện để hoàn thiện các tiết mục.

Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hoaprox.

Theo ban tổ chức, concert Thanh xuân được xây dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc. Mỗi chương là một lát cắt về tuổi trẻ Việt Nam, từ những năm tháng mơ ước, khát vọng đến tinh thần dấn thân, cống hiến.

Thông qua hệ thống sân khấu hiện đại, màn hình LED quy mô lớn, hiệu ứng ánh sáng và các tiết mục trình diễn được dàn dựng riêng, chương trình hướng tới tái hiện hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng.

Đỗ Quyên
#Hà Nội #Concert Thanh xuân #thời tiết #Mỹ Đình #khán giả #biểu diễn

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