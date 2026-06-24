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Bạn gái ăn mừng bàn thắng của Ronaldo

Duy Nam

TPO - Georgina Rodriguez đã khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha bất ngờ khi quyết định ở nhà thay vì đến Houston cổ vũ trực tiếp cho Ronaldo trong trận đấu gặp Uzbekistan.

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Màn trình diễn xuất sắc này giúp anh đáp trả những chỉ trích sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước CHDC Congo ở trận ra quân.

Thành tích của Ronaldo khiến bạn gái Georgina Rodriguez vỡ òa. Trước đó, cô ở bên động viên Ronaldo khi anh bị cả mạng xã hội chỉ trích, quay lưng có màn trình diễn đáng thất vọng trước CHDC Congo.

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Georgina Rodriguez vỡ òa khi Ronaldo mở tỷ số trong trận đấu với Uzbekistan.

Trên trang cá nhân, Georgina Rodriguez chia sẻ khoảnh khắc theo dõi trận đấu qua truyền hình, mặc áo đấu mang tên CR7 và ăn mừng đầy cảm xúc khi tiền đạo 41 tuổi mở tỷ số.

Vị hôn thê của Ronaldo đã khiến nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha bất ngờ khi quyết định ở nhà thay vì đến Houston cổ vũ trực tiếp. Trước đó, cô đã ra sân để cổ vũ Ronaldo và đồng đội.

Nhiều khả năng Georgina Rodriguez không thể có mặt ở khán đài để cổ vũ Ronaldo do phiên tòa về cuộc xung đột gia đình kéo dài giữa cô và em gái Ivana Rodríguez chống lại người chị kế của họ - Patricia.

Tòa án Tây Ban Nha đã ra phán quyết có lợi cho Georgina Rodriguez. Theo đó, mạng lưới truyền thông Atresmedia bị yêu cầu bồi thường 40.000 euro cho Ivana Rodríguez và 80.000 euro cho Georgina.

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Ronaldo in tên 5 người con lên giày.

Không có bạn gái cổ vũ trên khán đài, Ronaldo vẫn có cách riêng để thể hiện tình cảm với gia đình. Anh gây chú ý khi cho in tên của 5 người con lên đôi giày thi đấu, gồm Cristiano Ronaldo Jr, Mateo, Eva Maria, Alana Martina và Bella Esmeralda. Đây được xem là cách CR7 tri ân gia đình trong hành trình có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Ronaldo nhiều lần thể hiện tình cảm với gia đình khi xuất hiện trên sân cỏ, từ những khoảnh khắc ăn mừng cùng các con, chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội cho đến việc biến đôi giày World Cup thành nơi lưu giữ tên của 5 đứa con...

Trong ngày Ronaldo ra sân trước Uzbekistan, hôn thê Georgina Rodriguez cũng đăng ảnh cổ vũ CR7 trên trang cá nhân. Georgina Rodriguez được xem là một trong những nàng WAGs tài năng, quyền lực nhất World Cup 2026.

Duy Nam
#Bạn gái ăn mừng bàn thắng của Ronaldo #bạn gái Ronaldo #WAGs Bồ Đào Nha

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