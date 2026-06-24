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Ronaldo nói gì khi lập kỷ lục ghi bàn 6 kỳ World Cup?

Hương Ly

TPO - Cristiano Ronaldo thừa nhận anh vừa trải qua một tuần áp lực và có cảm giác như thể sắp giải nghệ. Sau cú đúp vào lưới Uzbekistan, CR7 đã tự tin trở lại.

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CR7 hét thẳng vào ống kính truyền hình: "Tôi đã trở lại, tôi trở lại rồi!".

Ronaldo chia sẻ tiếp: "Chúa không phụ lòng những người nỗ lực. Đó thực sự là một tuần khó khăn và tăm tối; có cảm giác như thể tôi đã giải nghệ rồi vậy. Nhưng tôi vẫn kiên định bám trụ như cách mình vẫn luôn làm, bởi tôi tin vào sự chăm chỉ nhiều hơn là những biến số của bóng đá. Phải thừa nhận là rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã trở lại"

"Ngẫm lại thì tôi đã thi đấu chuyên nghiệp 23 năm rồi. Cứ hễ chuyện không suôn sẻ là người ta lại bĩu môi: 'Cristiano hết thời rồi, cậu ta già rồi'. Nhưng chà, đây là một màn đáp trả tuyệt vời từ tôi và các đồng đội, đúng như những gì toàn đội mong muốn", thủ quân Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Ronaldo nói về dấu mốc lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup: "Tôi rất vui, nhưng quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của toàn đội và niềm tin mà chúng tôi có. Về phần cá nhân tôi, xô đổ các kỷ lục luôn là điều tuyệt vời, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là giúp đội tuyển đạt được mục tiêu chung. Bước đầu tiên là vượt qua vòng bảng, và với 4 điểm trong tay, tôi nghĩ chúng tôi đã hoàn thành nó".

Sau cùng, Ronaldo được hỏi về thành tích của Messi ở World Cup 2026. Anh tuyên bố đanh thép: "Tôi không quan tâm chuyện đó".

Đêm 24/6, Ronaldo lập cú đúp bàn thắng trong màn hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Nếu tận dụng triệt để cơ hội, CR7 đã có thể lập hat-trick. Cú đúp bàn thắng xảy ra ở thời điểm Ronaldo hứng chịu áp lực khủng khiếp từ dư luận. Một tuần qua, CR7 liên tục nhận chỉ trích từ truyền thông, các danh thủ và CĐV vì màn trình diễn tệ ở trận CHDC Congo.

Ronaldo im tiếng ở lượt đầu tiên trong khi Messi, Mbappe, Haaland và Kane đều tỏa sáng. Trước khi CR7 ra sân đối đầu Uzbekistan, Messi, Mbappe và Haaland đều lập cú đúp. Khi áp lực đè nặng lên đôi chân, Ronaldo đã biết cách chứng minh giá trị bản thân.

Hương Ly
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