CĐV Venezuela đánh đổi tất cả để theo chân Ronaldo dự World Cup

TPO - Trong lúc đi xem Ronaldo thi đấu lượt trận thứ 2 World Cup 2026, tôi vô tình gặp được một CĐV của đội tuyển Bồ Đào Nha và CR7. Người này không phải từ xứ Iberia mà đến đây từ Caracas, thủ đô Venezuela. Câu chuyện của anh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng.

Tôi đến sân NRG ở Houston sớm tới 4 tiếng để đón xem trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan. Tưởng như là người đến sớm nhất thì cạnh chỗ ngồi của tôi, có một chàng trai trẻ trung, mảnh khảnh đã ở đó. Anh mặc một chiếc áo cũ, có vẻ như là phiên bản mùa giải 2016/17 của Real Madrid sau lưng in dòng chữ Ronaldo. Trên tay anh là quốc kỳ Bồ Đào Nha.

Khi tôi đến ngồi cạnh, chàng trai này lập tức nở nụ cười thân thiện. Có lẽ vì anh hiểu được rằng giữa 2 người có điểm chung lớn là đều cổ vũ cho Seleccao và Ronaldo. Đó là lý do cả 2 dễ dàng làm quen. Quãng thời gian rảnh rỗi trước trận càng giúp chúng tôi có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, dĩ nhiên là với sự trợ giúp của các công cụ dịch.

- Chào anh, anh đến cổ vũ cho Bồ Đào Nha và Ronaldo nhỉ? Anh có thể cho biết tên của mình được không và anh đến từ đâu?

Tên tôi dài lắm, hãy cứ gọi là Alejandro nhé. Tôi đến từ Caracas. Bạn biết Caracas chứ?

Người viết và CĐV Alejandro đến từ Venezuela

- À, hình như thủ đô của Venezuela đúng không.

Đúng đấy, tôi vừa đến Los Angeles rồi từ đó bay sang Houston để kịp xem trận đấu.

- Trên người anh là chiếc áo của Real Madrid. Chắc hẳn tình yêu của anh dành cho Ronaldo đã bắt đầu từ rất lâu?

Đúng vậy. Tôi yêu Real Madrid từ khi còn là một cậu nhóc, và Ronaldo đã vun đắp cho tôi tình yêu đó. Những năm tháng anh ấy ở Bernabeu là kỷ nguyên rực rỡ nhất. Ở Venezuela, nhiều trận đấu của Real Madrid diễn ra khi chúng tôi còn đi học. Thường thì khi Real Madrid đá Champions League mới là giờ chiều bên nước tôi. Và tôi thường xuyên cúp học để xem anh ấy chơi bóng.

Đến nay cũng đã 10 năm rồi. Khi biết World Cup 2026 gần như chắc chắn là giải đấu cuối cùng của anh ấy, tôi biết mình không thể chỉ ngồi trước màn hình TV ở Caracas nữa.

NHM Việt Nam có mặt ở sân NRG, Houston xem Ronaldo thi đấu

- Cảm xúc của anh lúc này thế nào khi được chứng kiến Cristiano Ronaldo bước ra sân đấu với Uzbekistan?

Trái tim tôi đang loạn nhịp. Tôi vẫn chưa thể tin mình đang đứng ở đây, trên đất Mỹ và được hít thở bầu không khí này. Không biết bạn thế nào, chứ với tôi, được đến đây khó khăn lắm. Nhiều lúc tôi tưởng như phải gác lại giấc mơ đi xem Ronaldo đấy.

- Tôi thì từ Việt Nam. Cũng không dễ để được vào đây nhưng chủ yếu là vì khó tìm vé. Càng sát giờ vé càng đắt. Anh kể cho tôi nghe câu chuyện của mình đi!

Nhìn chung thì với tôi, nó vừa khó về thủ tục xin visa vừa gian nan về chuyện xoay tiền sang Mỹ. Để có mặt ở đây, tôi đã nộp đơn xin thôi việc. Coi như tôi sẽ thất nghiệp khi quay về. Và tôi cũng mất nhiều vòng mới xin được visa đi Mỹ.

Tôi đã đến ngân hàng và rút toàn bộ những đồng cuối cùng, đổi sang USD. Đó là quỹ tiết kiệm mà tôi đã dành dụm nhiều năm rồi, ban đầu là để lấy vợ. Nhưng giờ thì tôi chưa cần (cười). Tôi dồn hết vào đi coi đá bóng. Đành đánh đổi vậy.

- Anh có thể tiết lộ qua qua về những con số trên hành trình này không?

Bên tôi mới mở lại đường bay sang Mỹ. Nhưng khó mua vé lắm. Nên tôi đi từ Caracas sang Bogota, Colombia. Từ đó tôi đáp máy bay đến LA (Los Angeles) tốn gần 1.000 USD. Đến LA rồi, tôi nghỉ lại ở đó 1 đêm và tìm vé máy bay qua Houston. Nhìn chung là cũng rất tốn kém.

Nhưng kinh khủng nhất là vé vào sân. Tôi không may mắn mua được vé chính thức từ đầu nên phải mua qua tay. Một tấm vé như tôi với bạn ngồi ở đây thôi đã tốn 1.500 USD rồi.

Các CĐV được ăn mừng 2 bàn thắng của Ronaldo trong hiệp 1 (ảnh: Thành Tâm)

- Thế thì anh còn rẻ hơn tôi đấy, của tôi tốn 1.800 USD. Mà vé xem Ronaldo ít ra vẫn còn đỡ đó. Tôi vừa hỏi một chỗ ngồi xem trận Argentina của Messi gặp Jordan ở lượt cuối giờ đã lên 2.200 USD rồi. Vậy sau trận này, anh có tiếp tục xem Ronaldo nữa chứ?

Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ sang Miami xem Ronaldo đá trận cuối vòng bảng (gặp Colombia). Tôi sẽ tiết kiệm tối đa tiền chi tiêu để có thể đi theo anh ấy (Ronaldo). Mấy dịp được sống với giấc mơ đời người đâu bạn. Miễn sao năm nay Ronaldo thi đấu thành công thì tôi hạnh phúc lắm rồi.

- Đánh đổi cả một gia tài, mất đi công việc khi trở về quê nhà... Anh có phút giây nào hối hận vì một trận bóng đá không?

Nếu nhìn theo con mắt thực dụng, tôi là một kẻ điên. Khi trở về Caracas, tôi sẽ là một kẻ trắng tay và phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng bạn biết không, tôi vẫn còn cơ hội làm lại, còn cơ hội trực tiếp xem Ronaldo đá World Cup thì chẳng còn nữa đâu. Vậy nên năm nay tôi mới đánh đổi tất cả. Mà ít ra tôi còn có đủ tiền để sang đây xem Ronaldo đấy, bạn bè tôi nhiều đứa muốn lắm nhưng không thể đi.

- Cảm ơn Alejandro. Câu chuyện của anh thực sự ấn tượng. Chúc anh có một kỳ World Cup đáng nhớ.

Anh cũng thế nhé. Vamos Cristiano!