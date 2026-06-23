Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha đè bẹp Uzbekistan

TPO - Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Kết quả đưa Bồ Đào Nha vươn lên vị trí số 1 ở bảng K, World Cup 2026 với 4 điểm.

time Hết giờ! Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Sau trận ra quân đáng quên, Bồ Đào Nha đã bù đắp bằng màn trình diễn bùng nổ trước Uzbekistan và dễ dàng có được chiến thắng 5-0. Đây cũng là một ngày tuyệt vời đối với Ronaldo khi anh sở hữu cú đúp bàn thắng và gia nhập cuộc đua Vua phá lưới cùng Mbappe, Haaland cũng như Messi. report Trận đấu có 5 phút bù giờ Phút 90+1: Ronaldo có 5 phút để hoàn tất cú hat-trick. goal Tỷ số được nâng lên 5-0 Phút 88: Trong khi Ronaldo chưa thể có được bàn thứ ba, Rafael Leao đã có pha lập công cho riêng mình không lâu sau khi vào sân. Semedo bứt tốc bên cánh phải và căng ngang để tiền đạo của Milan ghi bàn. report Bruno Fernandes dứt điểm Phút 84: Từ ngoài vòng cấm Bruno Fernandes thực hiện cú sút chìm rất căng, nhưng thủ thành Nematov đã bay người cản phá. substitution Bồ Đào Nha thay người, nhưng không phải Ronaldo Phút 82: Leao vào sân thay cho Vitinha. Không có dấu hiệu nào cho thấy Martinez sẽ thay Ronaldo, khi anh vẫn đang tìm kiếm cú hat-trick. report Chưa có bàn thắng cho Uzbekistan Phút 78: Shomorudov khống chế bằng ngực, xoay người rồi tung cú sút nhưng bóng đi vọt xà ngang. substitution Bernardo Silva vào sân Phút 76: Joao Neves được thay thế bởi Bernardo Silva. report Tiếp tục là Ronaldo Phút 74: Thêm một cú sút khác của Ronaldo khi áp sát và đoạt bóng ngay trong khu cấm địa. Cú sút sau đó của anh đã bị thủ môn Nematov cản phá. report Vẫn không được! Phút 73: Nuno Mendes băng lên bên cánh trái và chuyền vào cho Ronaldo. Lần này, tình huống chạm bóng bằng chân trái của anh đưa bóng đi chệch khung thành. yellow Thẻ vàng cho cầu thủ Bồ Đào Nha Phút 68: Ngay trước khi bước vào thời gian nghỉ uống nước, Veiga của Bồ Đào Nha phải nhận thẻ vàng vì tình huống phạm lỗi với Fayzullaev. substitution Felix rời sân Phút 63: HLV Martinez quyết định đưa Trincao vào sân thay cho Felix. goal Bồ Đào Nha nâng tỷ số lên 4-0 Phút 60: Từ quả đá phạt góc của Bruno Fernandes và Joao Felix cố gắng thực hiện cú đánh gót, hàng thủ Uzbekistan xử lý vụng về khiến bóng đi vào lưới. Khusanov được xác định là người phản lưới. report Chưa có bàn thứ ba cho Ronaldo Phút 58: Bồ Đào Nha có tình huống dàn xếp đá phạt cực hay, khi Bruno Fernandes hất bóng xuống phía sau hàng thủ Uzbekistan, nơi Ronaldo lặng lẽ di chuyển để nhận bóng. Tuy nhiên thủ môn Nematov đã kịp thời băng ra cản phá. report Một cú sút khác của đội bóng áo trắng Phút 55: Uzbekistan rất chịu khó sút xa và lần này là Shukurov với pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. report Nỗ lực của Uzbekistan Phút 52: Fayzullaev ngoặt bóng bằng chân phải và tung cú sút nhưng Costa đã cản phá thành công. report Ngày của Ronaldo Phút 51: Ronaldo cho thấy anh rất chịu khó gây áp lực ở phía trên sau pha tranh chấp với thủ môn Uzbekistan. Cho đến nay, Ronaldo có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra 3 cú sút, ghi 2 bàn thắng. report Felix sút xa Phút 48: Từ khoảng cách rất xa, Joao Felix đã tung ra cú sút rất căng đưa bóng đi vọt xà. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Trận đấu tiếp tục và chúng ta cùng chờ xem Ronaldo có thể ghi thêm bàn thắng, và Uzbekistan làm được những gì. Bồ Đào Nha đã thực hiện hai sự thay đổi người, với Semedo và Conceicao vào thay Cancelo và Neto. Bên phía Uzbekistan, Mozgovoy và Alijonov được tung vào sân thay Khamrobekov và Alizhonov. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 3-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Seleccao đã có 45 phút đầu áp đảo, đồng thời Ronaldo cũng có thể nở nụ cười với cú đúp bàn thắng. report Không vào!!!!! Phút 45+5: Ronaldo băng xuống để đón đường căng ngang từ cánh phải, sau đó thực hiện cú chạm bóng thường thấy. Tuy nhiên đó không phải tình huống dứt điểm hoàn hảo. report Hiệp một có 6 phút bù giờ Phút 45+1: Có khá nhiều thời gian cho Bồ Đào Nha nếu họ muốn gia tăng cách biệt trước giờ nghỉ giải lao. report Ronaldo lại làm nên lịch sử Với pha lập công ở phút 39, Ronaldo đã vượt qua Eusebio, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup (10 bàn). goal Cú đúp cho Ronaldo Phút 39: Bồ Đào Nha phản công chớp nhoáng và Ronaldo di chuyển rất nhanh xuống bên phải để nhận đường chuyền của Bruno Fernandes, trước khi tung ra cú dứt điểm chìm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. report Uzbekistan đang chơi tự tin hơn Phút 36: Uzbekistan phản công nhanh nhưng Mendes đã kịp thời lùi về phòng ngự và có pha cản phá xuất sắc. var Bàn thắng bị từ chối Phút 31: Trọng tài xác định bàn thắng không hợp lệ với lý do cầu thủ Uzbekistan, Fayzullaev đã phạm lỗi với Cancelo trước khi Ganiev tung cú sút. Đáng tiếc, đó thực sự là một bàn thắng rất đẹp. report Uzbekistan đã đưa được bóng vào lưới Phút 29: Thật bất ngờ. Đại diện châu Á đã có bàn thắng khi Ganiev tung ra cú sút ngoạn mục làm tung lưới Diego Costa. report Bồ Đào Nha tấn công không ngừng nghỉ Phút 23: Bồ Đào Nha đang duy trì áp lực cũng như cường độ tấn công và giống như có thể ghi thêm bàn thắng bất cứ lúc nào, trong khi Uzbekistan hầu như không tạo ra được cơ hội. goal 2-0 cho Bồ Đào Nha Phút 16: Sau một hồi lâu, cuối cùng quả đá phạt cũng được thực hiện. Không phải Ronaldo mà Nuno Mendes mới là người dứt điểm, đưa trái bóng găm thẳng vào góc gần. yellow Bồ Đào Nha hưởng quả phạt thuận lợi Phút 14: Khamrobekov nhận thẻ vàng đầu tiên vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Cancelo ngay bên ngoài vòng cấm. report Cột mốc mới của Ronaldo Một ngày sau khi Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup, Ronaldo đã lập nên cột mốc của riêng mình bằng cách ghi bàn ở kỳ World Cup thứ 6, kể từ bàn thắng đầu tiên cách đây 20 năm, tại World Cup 2006 ở Đức. goal Ronaldo đã ghi bàn!!!! Phút 7: Ronaldo đã nổ súng. Đường căng ngang tuyệt vời bên cánh phải của Joao Cancelo đã được siêu sao 41 tuổi xử lý hoàn hảo với pha dứt điểm một chạm tung lưới Uzbekistan. 1-0 cho Bồ Đào Nha. report Cơ hội cho Ronaldo Phút 4: Đường chuyền của Mendes từ cánh trái mang tới cơ hội tốt để Ronaldo có thể ghi bàn. Tuy nhiên đội trưởng của Bồ Đào Nha băng vào nhưng không thể tạo nên cú chạm bóng tốt. report Không vào!!!! Phút 3: Bruno Fernandes nhận bóng trong vòng cấm và xoay người dứt điểm bằng chân trái, nhưng bóng chạm cầu thủ Uzbekistan đi chệch hướng cầu môn. report Những sắc màu sặc sỡ trên khán đài start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Tiếng còi đầu tiên đã vang lên bởi trọng tài chính Jalal Jayed, bắt đầu trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan trên sân Houston Stadium. Đại diện châu Á lần đầu bước ra sân chơi World Cup là đội giao bóng. report Một tấm chân dung của Ronaldo trên khán đài report Ronaldo là tâm điểm của mọi sự chú ý report Lần thứ 24 của Ronaldo Với lần ra sân này, Cristiano Ronaldo đã vượt qua Paolo Maldini (23), san bằng kỷ lục của Miroslav Klose (24) để có trận thứ 24 tại FIFA World Cup. Hiện chỉ có Lionel Messi (28) và Lothar Matthaus (25) chơi nhiều trận hơn Ronaldo. report Ronaldo bế tắc ở các giải đấu lớn Cristiano Ronaldo đã không ghi bàn trong cả 10 lần ra sân gần nhất tại các giải đấu lớn (World Cup/EURO) dù đã thực hiện 33 cú sút. Nếu không tính các quả phạt đền, Ronaldo đã trải qua 13 trận đấu mà không ghi bàn ở các giải đấu lớn, tung ra 42 cú sút với hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 4.5. report Đội hình ra sân của Uzbekistan Đá chính: Nematov, Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov, Shukurov, Zamrobekov, Ganiev, Fayzullaev, Shomurodov. Dự bị: Yusupov, Ergashev, Alijonov, Sayfiev, Eshmurodov, Ulmasaliyev, Urozov, Mozgovoy, Iskanderov, Jiyanov, Urunov, Khamdamov, Esanov, Amonov, Sergeev. report Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha Đá chính: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Viega, Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Joao Felix, Ronaldo (c) Dự bị: Sa (GK), Silva (GK), Semedo, Araujo, Dalot, Ignacio, Samu Costa, Nunes, Bernardo, Ruben Neves, Ramos, Trincao, Leao, Guedes, F.Conceicao.

Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy hạ Senegal với tỷ số 3-2 ở bảng I. Messi cũng lại trình diễn phong độ “thần thánh” với 2 bàn vào lưới Áo, nâng tổng số pha lập công của anh ở World Cup 2026 lên 5 bàn chỉ sau 2 trận.

Một siêu sao khác, Kylian Mbappe, cũng không chịu kém cạnh. Tiền đạo người Pháp đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội nhà trước Iraq. Tất cả cho thấy, loạt trận rạng sáng 23/6 là một show diễn liên hoàn và rực rỡ của các siêu sao.

Bối cảnh ấy khiến áp lực càng đè nặng lên một siêu sao khác: Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha của anh đã hòa CHDC Congo 1-1 ở trận ra quân, và bản thân anh thì cũng im tiếng trong trận đó. Với một cầu thủ đặc biệt khát khao ghi bàn như CR7, trận cầu tịt ngòi ấy là nỗi hổ thẹn.

Siêu sao 41 tuổi cũng đang phải đối mặt với những lời chỉ trích vì thiếu tầm ảnh hưởng, vì không thể kéo đội bóng tiến lên trong những thời khắc bế tắc. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đã đến lúc Bồ Đào Nha nên từ bỏ sự phụ thuộc vào cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của mình hay chưa?

Sức hút của Ronaldo lớn đến nỗi những cuộc thảo luận xoay quanh tiền đạo này đã chiếm lĩnh các cuộc tranh luận kể từ trận hòa với CHDC Congo. Đã vậy, một số ngôi sao khác của Bồ Đào Nha từ Rúben Dias đến João Neves vô tình gây ra một cơn bão trên mạng xã hội khi bình luận về vai trò của đội trưởng.

Chính vì thế, Ronaldo đang rất quyết tâm tỏa sáng để đem thắng lợi về cho đội nhà trong trận gặp Uzbekistan hôm nay. Chỉ có chiến thắng mới giúp Bồ Đào Nha xua đi kết quả nhạt nhẽo ở trận ra quân, đồng thời đem lại cho họ vị thế vững chắc trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Colombia.