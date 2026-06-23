Báo Xây dựng tổ chức giải chạy 'Vững bước kiến tạo tương lai' năm 2026

Ngày 28/6, Báo Xây dựng tổ chức Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai" tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Gần 4.000 vận động viên sẽ tham gia giải chạy ở 3 cự ly 5-10-21km trên những cung đường ven biển nổi tiếng.

Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững, Báo Xây dựng tổ chức Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai".

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông VietPro là đơn vị vận hành, Tập đoàn Kim Oanh (Kim Oanh Group) là nhà tài trợ chính.

Nhà báo Nguyễn Thị Hồng Nga - Tổng Biên tập Báo Xây dựng, đơn vị tổ chức giải chạy.

Giải chạy diễn ra ngày 28/6, trên tuyến đường ven biển Vũng Tàu, thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM với quy mô khoảng 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai", thông qua từng bước chạy của vận động viên, sự kiện truyền tải thông điệp về hành trình kiến tạo hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại, xây dựng môi trường sống văn minh, chất lượng và đáng sống hơn cho người dân.

Điểm nhấn của giải là nội dung thi đấu đồng đội dành cho các đơn vị trong ngành xây dựng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của sự kiện, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể.

Đồng thời, giải chạy cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu, công nhân xây dựng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, logistics, bất động sản cùng nhiều tổ chức, cá nhân đang trực tiếp góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh cho Việt Nam.

Sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch Vũng Tàu, nâng cao nhận thức về vai trò của đầu tư hạ tầng đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội và tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp với người dân trong quá trình phát triển đất nước.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Kim Oanh Group cho biết việc trở thành nhà tài trợ chính cho giải chạy Vững bước kiến tạo tương lai thể hiện mong muốn đồng hành cùng Báo Xây dựng, ngành Xây dựng nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc lan tỏa những giá trị tích cực.

"Chúng tôi tin rằng, thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn truyền cảm hứng về sự bền bỉ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, bởi mỗi bước chạy hôm nay là một bước tiến hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Đây cũng chính là định hướng Kim Oanh Group kiên định theo đuổi trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh Khát vọng Nhân sinh: Vì con người - Vì cộng đồng - Vì tương lai", bà Kim Oanh nói.

Ban tổ chức giải thảo luận về kế hoạch tổ chức với các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan.

Ông La Đức Hùng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, Phó trưởng ban Tổ chức cho biết Giải được tổ chức theo hình thức chạy road (đường bộ) với ba cự ly gồm 5km, 10km và 21km (Half Marathon). Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe theo quy định của Ban Tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ thể thao; các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào.

Theo kế hoạch, vận động viên tham gia cự ly 21km sẽ xuất phát lúc 4h00, cự ly 10km lúc 4h30 và cự ly 5km lúc 5h00 ngày 28/6. Thời gian hoàn thành tối đa lần lượt là 3h30 phút đối với cự ly 21km, 2 giờ đối với cự ly 10km và 1 giờ đối với cự ly 5km.

Các vận động viên tham gia giải sẽ được cung cấp bộ Race Kit gồm áo thi đấu, số đeo BIB, chip tính giờ điện tử cùng các vật phẩm từ nhà tài trợ.

Sơ đồ đường chạy và khu vực tổ chức sự kiện.

Trên đường chạy, Ban Tổ chức bố trí đầy đủ các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế và các điều kiện phục vụ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng thi đấu. Tất cả vận động viên hoàn thành hợp lệ cự ly đăng ký sẽ được trao Huy chương Hoàn thành (Finisher Medal).

Giải chạy có tổng giá trị giải thưởng hơn 220 triệu đồng với 51 hạng mục dành cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, hệ thống giải thưởng chính của các cự ly 5km, 10km và 21km có tổng giá trị 142 triệu đồng và quà tặng hiện vật là một đôi giày/dép chạy bộ.

Đối với cự ly 21km, giải Nhất nam và nữ trị giá 8 triệu đồng/giải, giải Nhì 7 triệu đồng/giải và giải Ba 6 triệu đồng/giải; đồng thời trao giải Nhất cho các nhóm tuổi dưới 30, từ 30 đến dưới 40, từ 40 đến dưới 50 và từ 50 tuổi trở lên với mức thưởng 3 triệu đồng/giải.

Ở cự ly 10km, giải Nhất nam và nữ trị giá 7 triệu đồng/giải, giải Nhì 6 triệu đồng/giải, giải Ba 4 triệu đồng/giải; giải Nhất các nhóm tuổi như trên nhận thưởng 2 triệu đồng/giải. Đối với cự ly 5km, giải Nhất nam và nữ trị giá 6 triệu đồng/giải, giải Nhì 4 triệu đồng/giải và giải Ba 3 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dành 30 triệu đồng cho hạng mục Giải Nhà báo nhằm khuyến khích đội ngũ những người làm báo tham gia rèn luyện thể chất, với mức thưởng cao nhất 7 triệu đồng/giải (21km); 5 triệu đồng/giải (10km) và 3 triệu đồng/giải (5km). Các giải phụ như cosplay, "chạy cùng nóc nhà" có tổng giá trị 13 triệu đồng.

Cung đường 10km và 5km của Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai".

Đối với hạng mục giải đồng đội, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc của ngành Xây dựng và các câu lạc bộ. Cụ thể, giải Nhất đồng đội cự ly 21km có giá trị 8 triệu đồng/giải; cự ly 10km có giá trị 6 triệu đồng/giải; cự ly 5km có giá trị 5 triệu đồng/giải (áp dụng tương tự cho cả hệ Ngành Xây dựng và hệ Open), với tổng giá trị giải thưởng đồng đội là 38 triệu đồng.

Công tác chuyên môn của giải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Giải đấu được vận hành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp với hệ thống tính giờ điện tử (chiptime), các điểm kiểm soát thời gian, đội ngũ trọng tài chuyên môn cùng lực lượng y tế, cứu hộ, an ninh và điều tiết giao thông được bố trí đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên và người dân trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ban Tổ chức khuyến nghị các vận động viên chủ động kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi tham gia và tuân thủ đầy đủ các quy định của giải.

Với ý nghĩa nhân văn cùng thông điệp tích cực về sức khỏe, sự kết nối và phát triển bền vững, ông La Đức Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, Phó Trưởng ban Tổ chức Giải cho biết, Giải chạy "Vững bước kiến tạo tương lai" được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên có uy tín, là điểm hẹn của cộng đồng yêu thể thao, những người làm trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng, cùng tất cả những cá nhân chung khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.