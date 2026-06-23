VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ Song hùng cuối thời đại

TP - Khi bảo vật chí tôn lại xuất thế nơi Bắc Mỹ, Lỗ Nạp Đô khiến người đời cảm thấy bi tráng, Mễ Xích lại khiến thiên hạ sinh ra một cảm giác khác...

Nếu nói Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) khiến người đời cảm thán về sự tàn khốc của thời gian, thì Mễ Xích (Messi) lại khiến thiên hạ hiểu rằng có những người tuy tuổi tác ngày một cao, nhưng cảnh giới võ học vẫn chưa hề suy giảm.

Bốn năm trước tại Ca Tháp Nhĩ (Qatar), sau vô số trận huyết chiến, Mễ Xích đã dẫn dắt Á Căn Đình (Argentina) đoạt lấy bảo vật chí tôn, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Khi ấy rất nhiều người cho rằng đó sẽ là hồi kết viên mãn của một truyền kỳ. Dù sao y cũng đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, những gì cần có đều đã có, những gì cần chứng minh cũng đã chứng minh.

Chẳng ai nghĩ bốn năm sau, tại chiến trường Bắc Mỹ, Mễ Xích vẫn đứng giữa vòng xoáy phong vân. Thoạt đầu không ít người âm thầm nghi ngờ vị minh chủ đương nhiệm. Bọn họ tin rằng thời gian cuối cùng rồi cũng sẽ lấy đi phong mang của một đời tuyệt thế. Thế nhưng trận chiến với A Nhĩ Cập Lợi Á (Algeria), Mễ Xích không còn lao đi như cuồng phong nhưng mỗi khi ra chiêu đều âm hiểm, chuẩn độc, một tay xoay chuyển cục diện.

Có thể nói, cùng là những tuyệt thế cao thủ từng thống trị một thời đại, cùng bước vào đại hội năm nay với mái tóc điểm sương, thế nhưng số phận dường như đang dẫn hai người đi trên những con đường khác nhau.

Lỗ Nạp Đô vẫn chiến đấu bằng ý chí, muốn xua đuổi thời gian, chứng minh bản thân vẫn đủ sức tranh phong cùng đám hậu bối. Tiếc rằng thân pháp của y đã chậm, khí lực cũng chẳng dồi dào. Có những việc trong lòng hiểu rõ phải làm thế nào, nhưng thân thể lại không còn đủ khả năng thực hiện.

Mễ Xích thì khác. Dường như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện chạy đua với thời gian. Y dùng kinh nghiệm, dựa vào nhãn lực và sự phán đoán. Những thứ năm tháng lấy đi từ thân thể, hắn lại dùng cảnh giới võ học tích lũy suốt hơn hai mươi năm để bù lại. Ở tuổi chưa đến bốn mươi y đã có được cái uy quỷ thần vô lượng, công tham tạo hoá, siêu phàm nhập thánh, là đại nhân vật tuyệt thế bậc nhất.

Bởi vậy nếu nói Lỗ Nạp Đô đang chống lại thời gian, thì Mễ Xích dường như đã học được cách chung sống với nó. Một người vẫn không ngừng xông về phía trước. Một người lặng lẽ đứng giữa chiến trường điều khiển cục diện. Một người tuyệt vọng giữ lấy phong mang năm cũ. Một người đã bước sang một cảnh giới khác.

Chính vì vậy mà cho tới hôm nay, khi bảo vật chí tôn lại xuất thế nơi Bắc Mỹ, Lỗ Nạp Đô khiến người đời cảm thấy bi tráng, Mễ Xích lại khiến thiên hạ sinh ra một cảm giác khác, rằng vị minh chủ năm xưa có lẽ vẫn chưa muốn rời khỏi vương tọa.